PulsoEmpresarial Inter lanza Inter Go

Inter lanza su plataforma de streaming Inter Go para computadoras, teléfonos móviles, televisores inteligentes y tabletas, a partir del ocho de diciembre de 2023. Con Inter Go, los clientes de televisión de Inter (cable, fibra y satelital) disfrutarán de su programación favorita: deportes, series, películas, eventos en vivo, infantiles, canales internacionales y mucho más, a través de Internet, dónde y cuándo quieran.

Con Inter Go puedes grabar tus contenidos favoritos, pausar, retroceder hasta 24 horas la programación, configurar hasta 5 perfiles, emparejar hasta 10 dispositivos, tener Control Parental y mucho más.

Inter Go está disponible en la tienda de aplicaciones Apple Store, Google Play o desde cualquier navegador entrando en intergo.tv. Los clientes de Televisión suscritos a los paquetes Óptimo HD, Óptimo Full HD y Óptimo Max HD, disfrutarán Inter Go, sin costo adicional.

El cliente verá en Inter Go los mismos paquetes, incluidos los Premium que tenga contratados en su servicio de televisión (no incluye el paquete Premium HBO). La plataforma de streaming tiene más de 140 canales, incluyendo 100 en HD y 24 señales que podrán ser vistas exclusivamente por quienes tengan acceso a Inter Go.

Con Inter Go ¡Disfruta el entretenimiento que te INTEResa dónde y cuándo quieras!

Para más información, Inter dispone sus canales de atención: el chatbot de WhatsApp 24 horas 0412-00INTER (0412-0046837), su página web inter.com.ve y el correo electrónico [email protected]

