Doctor Miguel Soto: El gobierno debe liberar a todos los presos políticos #21Dic

Me causó indignación la liberación de Alex Saab, porque este sujeto se enriqueció a costa del hambre de millones de venezolanos pobres con negocios fraudulentos en la adquisición de alimentos para los Clap y de otras irregularidades tramadas con el gobierno venezolano; pero, me produjo alegría la libertad concedida a un grupo de personas presas arbitrarias e injustamente sólo por pensar distinto al régimen.

Así se expresó el doctor Miguel Soto, profesional del Derecho y docente, quien ha estado analizando la situación del mencionado ciudadano colombiano, quien es investigado en su país de nacimiento y en otros países por el funcionamiento de empresas fantasmas.

Al conocer que Saab había quedado en libertad, me sentí muy molesto porque pensé que se había perdido todo el esfuerzo hecho por funcionarios competentes para dar con un sujeto que le ha hecho daño a millones de personas pobres, ya que obtuvo enorme ganancias, pues no sólo se aprovechó de los malos negocios que le facilitó el gobierno, sino que también dañó los recursos de la nación, los cuales les fueron entregados para hacer viviendas que nunca llegó a hacer, a pesar de haber recibido la bicoca de 685 millones de dólares.

Pero, como ya dije, me causó alegría saber que un grupo de venezolanos pueden dormir en sus casas y nunca han debido estar presos, añadió el doctor Soto. Me conforta esa liberación y como ciudadano que no pierde las esperanzas de que las cosas cambien en el país, aspiro que también sean liberados todos los presos políticos que quedan en el país, que son centenares entre civiles y militares.

El gobierno debe liberar a todos los presos políticos porque la Constitución garantiza el derecho que tenemos todos los venezolanos a ejercer el derecho al libre pensamiento y a disentir, porque no podemos tolerar una situación como la que está viviendo Venezuela, cuya crisis ha hecho que más de ocho millones de personas hayan tenido que irse porque aqui no había condiciones para trabajar y tener una vida digna.

