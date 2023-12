OPINIÓN Lectura: La ingravidez #26Dic

Newton concibió la teoría de la atracción de la gravitación, posiblemente admirado por la grandiosidad del Universo y por los millones de millones de cuerpos ponderables que en él orbitan, temiendo que si no hubiese una ley de la atracción podría operarse un desconcierto de cuerpos en el espacio y el Universo se desorganizaría. De modo que pudo haber sido su temor el que lo indujo a concebir su teoría de la atracción gravitacional. “los cuerpos se atraen recíprocamente con la fuerza proporcional al volumen de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias.”

Fue el primer científico que hizo uso de su imaginación para concebir la ley de la gravitación universal. El apasionamiento ha sido para mí el motor que me plantea problemas del Universo, y que más apasionado por las soluciones he ido encontrando las verdades del Universo. El primer descubrimiento es que el Universo es ingrávido. Comprobamos que el espacio del Universo no estaba vacío. Igualmente encontramos que las estrellas son como nuestro Sol. El Sol es una estrella. Las estrellas son Grandes productores de energía. ¿Adónde va toda esa energía que producen las estrellas? Fue mi inquietante sorpresa. El Sol con la plenitud de la luminosidad que produce a la atmósfera de la Tierra genera la claridad de los días. Entendí que toda la energía producida por los millones de millones de estrellas va al espacio del Universo. Nadie, hasta éste momento, había descubierto la energía estelar, y a nadie se le había ocurrido, mucho menos, que toda esa energía llenaba el espacio del Universo. Einstein, en su teoría de la relatividad generalizada había asomado lo que llenaba el espacio, pero sin mencionar a la energía. El espacio, está lleno de energía. La ingravidez es una propiedad del espacio del Universo contrario a la gravidez; la gravidez es atracción; la ingravidez es lo contrario: no hay atracción.

Carlos Mujica

