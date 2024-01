COLUMNA PsicoTips: ¿Es importante tenernos fe? Revisemos los argumentos #2Ene

¡Bienvenido 2024!

¡Un nuevo año!… que extraordinario regalo.

Imposible es, no detenerme a desearte un año 2024 colmado de abundancia y bienestar emocional; cargado de reinvención y un apasionado amor propio.

En definitiva, deseo que este nuevo año sea lo que cada decretes para ti y para las personas que amas ¡Tenerte fe… es el mejor de los obsequios! Regalar deseos de “si puedes” a las personas especiales para ti, es la mejor demostración amor motivacional.

Es inevitable… necesitamos hablar sobre la fe para con nosotros mismos y, sobre las creencias que “con ganas o sin ellas”, les ponemos a nuestras metas.

Te pido que pienses en tus metas personales, y en el estatus actual de estas metas. Se están logrando o sencillamente están congeladas y paralizadas.

…Porfi sigue leyendo, te aseguro que encontraras algunas respuestas a tus preguntas.

Creencias ¿de qué estamos hablando?

Que quede claro, que ésta no es una disertación o clase sobre religión; sencillamente es ponernos los anteojos y hacer un one to one interno sobre lo qué piensas sobre ti y “las porras que te das” o te quitas.

Creencia es, una construcción mental propia. Este pensamiento es una conclusión, que puede ser verdadera o falsa, y la hacemos sobre una aspecto determinado.

Las creencias son pensamientos e ideas que cada persona elabora sobre un tema específico, y que para esa persona que la construye, tiene la fuerza generar su conducta.

¡Un ejemplo sencillo!

Cuando la persona se dice a sí misma: – esta meta es muy difícil o es ridícula. Esa meta, se transforma en imposible y la persona no intenta hacerla

Explicación: la creencia es el pensamiento de imposibilidad que fue creada por la propia persona, puede ser cierta o falta (lo que importa es que la persona así lo concluyó)

Por lo tanto la emoción que puede aflorar es de miedo o de apatía ante esa meta, la cual ya se decretó que es difícil. Entonces… mis acciones serán para NO hacer, Ni intentar hacer, Ni pensar en hacer la meta, porque ya todos sabemos que Es Difícil.

Imaginemos un ejemplo contrario (lo explicare desde la historia de una de mis pacientes)

Sofía es una mujer lindísima “por dentro y por fuera”, desea independencia laboral y crear su propio negocio de comida, el sueño de su vida. La mamá de Sofía le dice – que es muy complicado ser independiente y es mejor seguir siendo empleada y de esa manera está más cómoda.

La abuelita de Sofía le dice – que es maravilloso que sea independiente, y le recuerda que es súper responsable, perseverante e inteligente.

Sofía (nuestra heroína) recuerda que es cierto… ella es súper responsable y trabajadora. Este es el momento de creer en ella, tenerse fe y activar su Plan de Independencia.

Finalmente, las creencias de fuerza y debilidad permanecen en cada uno de nosotros. Y tienen como objetivo detenerte o dejarte avanzar. Por supuesto que es válido que en este proceso de elaboración mental (construcción de mapa personal) se asomen emociones o falsas creencias que dificulten tu camino, sin embargo, no permitas que te amarren y te paralicen.

Psico-Tips:

Escribe tu meta nuevamente. Cree en ti, con tanta fuerza que nadie te haga dudarlo.

Continuará…

Dra. Cecira Briceño

Psicóloga-Sexóloga

@dracecipsicologa

[email protected]

