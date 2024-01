OPINIÓN Lectura: Energía #16Ene

Hoy puedo confirmar que todo es energía. Lo que se conoce como materia es energía. Definitivamente la materia es inexistente; no existe. La vibración determina la visibilidad o no. Llamamos materia a las cosas que se ven, pero repito, la materia no existe. De modo que todo es energía. La energía es invisible porque sus vibraciones por segundo son altas; es decir, altas en el sentido de la cantidad de vibraciones por segundo. De aquí que, el número de vibraciones por segundo es lo que nos permite ver o no ver las cosas. Lo que se conoce como materia, es energía con poquísimas vibraciones por segundo.

Si tuviésemos un poco de agua hirviendo, las partículas constituyentes de H2O estarían en continuo movimiento acelerado que conduce a la evaporación. El agua es energía líquida en aparente reposo debido a las pocas vibraciones que la sustentan. El agua, mediante el calor, puede llegar a evaporarse y convertirse en lo que es: energía. De modo que la temperatura juega un papel importante en el comportamiento de las cosas. La materia es una concepción errada que tenemos de ella. Lo que se tiene como materia es simplemente energía cuyas vibraciones son muy pocas. Tenemos, pues, una concepción errada de las cosas. Todo, sin excepción, es energía. El movimiento particular de los cuerpos, más o menos acelerados, concibe en nosotros, por tradición, la concepción que se tiene de ellos. La materia no existe, lo que existe es la energía. La materia es el error conceptual que nos hemos hecho de la energía vibrando con muy pocas vibraciones por segundo.

- Publicidad -

La materia es lo que vemos con respecto al número de vibraciones por segundos de la energía. El número de vibraciones por segundo determina si la cosa es o no visible al sentido de la visión. Lo que confundimos con el nombre de materia es simplemente energía. El hombre como realidad física no es otra cosa que energía con muy pocas vibraciones por segundo. Somos vibraciones.

Todo cuerpo físico es energía vibrante. Por las vibraciones las cosas se hacen perceptibles o no. De modo que las vibraciones juegan un papel muy importante en la existencia de los cuerpos. La visibilidad o no de las cosas está sujeta al número de vibraciones por segundo de los elementos de las cosas. La llamada materia hace o no visible lo invisible. Pero todo es energía.

Carlos Mujica

[email protected]

- Publicidad -

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí