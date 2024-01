AvanceIMP La Divina Pastora sigue su recorrido por las distintas parroquias, mientras los devotos le piden salud y paz #18Ene

La sagrada imagen de la Divina Pastora se encuentra en la iglesia San Pablo de la Cruz, ubicada en la carrera 26 con calle 43 de Barquisimeto. Los devotos piden salud, paz y bienestar para Venezuela y el mundo, agradeciendo también a la Virgen por la protección brindada.

«Yo le pido salud y paz para el mundo entero y que haya bienestar para todos», indicó una de las consultadas.

- Publicidad -

«Primero pido por mi salud, que me siento enferma, por la salud de mi hijo, de todos mis familiares, por Venezuela y por el mundo entero, por los enfermos», agregó otra de las devotas.

Otro señor que se encontraba en esta iglesia, manifestó: «Pedimos que este año sea bastante fructífero para todos dentro de la fe mariana, la Divina Pastora es la salvadora de almas en ese aspecto, donde le pido Y ruego con toda fe, que Venezuela salga adelante».

La devoción y el amor por la Pastora de Almas se evidencia en los rostros de los devotos que se acercan a ver de cerca a la Virgen. Una señora que vino del municipio Torres del estado Lara, habló frente a las cámaras de El Impulso muy conmovida.

- Publicidad -

«Vine para tener de cerquita a la Divina Pastora, pido que me dé una bendición grande para yo ver mejor y creo en ella, toda la vida he creído en ella, en la Divina Pastora, para que me cuide, para que me salve, para que me cuide a mi familia. Me siento muy contenta caminando poco a poco, pero me siento contenta porque estoy aquí con la Virgen, con todo mi corazón y toda mi alma», expresó.

Cabe resaltar que a las 3:00 de la tarde de este viernes se realizará la misa de despedida de la Sagrada Imagen de la Divina Pastora de esta iglesia, que partirá hacia el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto y posteriormente será llevada en procesión hasta la Basílica Santo Cristo de la Gracia, ubicada en la carrera 23 con calle 31.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí