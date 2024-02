OPINIÓN Reflexiones en Positivo:  Fedeagro, pioneros Ad Honorem #1Feb

Llego el momento de poner en práctica un decir de que “hay que desconfiar de la confianza” a esto tristemente hemos llegado a dudar hasta de nuestra sombra y también de nuestras siembras, porque el productor del campo cada día en nuestra nación es su esperanza de una buena cosecha; esto es el sueño de los productores agrícolas, ganaderos que cada día en trabajo por producir encuentran son obstáculos y problemas y como recompensa su profesión es producir el sagrado alimento, sin preguntar quién lo consumirá, ni de que religión o partido político pertenecen; cuando será el momento en que quienes toman las decisiones o piensan por los agricultores y ganaderos que en cualquier parte del mundo por encima de todo son los primeros porque producen los alimentos, un ejemplo, los productores de maíz los de Guárico y Portuguesa con los que tengo contacto, en años pasados casi trabajando a perdida y les pagaron el kilo a $0,37 centavos en dólares; y luego estas cosechas fueron premiadas y se les pagaron a $0,26 centavos en dólares, un aplauso al revés para quienes toman estas decisiones; les recuerdo a estos personajes de ideas distorsionadas lo que dijo el poeta Mexicano Caetano “ si no hay maíz tampoco hay país” esto debe ser tomado en cuenta para que no olviden “que barriga llena corazón contento y amor con hambre no dura” y sin olvidar las palabras del Doctor Novoa que son indiscutibles y tiene toda la razón cuando en su intervención dijo “ la mayor parte del mundo el 50% vive de la agricultura y la ganadería y el otro 50% porque la ganadería y la agricultura existe“ eso sería muy saludable en nuestro país el mejor aliado de la gente que piensa en el bienestar de todos, deben cambiar las políticas que atrasan la producción del campo invirtiendo con retroactivos y beneficios.

Una mención especial a los compañeros productores de los estados Andinos que han llevado duro para sobrevivir con sus sembradíos a lomo de arreos de mulas y con su propio lomo para medio salvar sus cosechas, igual que aquí en la zona alta de Lara defendiendo sus esfuerzos con valentía y dignidad como todo buen venezolano que toma el trabajo como una bendición y muy lejos de la ley del menor sacrificio de obtener todo y hacerse rico sin trabajar; a los Cafetaleros de todo el país que no desmayen que esta patria aun aguanta y sabemos que es el más rico y lindo del planeta y que por cada decepción o atropello siempre siembran 100 mil matas de café, todo con la voluntad de Dios y la fuerza de voluntad de ustedes.

FEDEAGRO pioneros ad honorem a los productores del campo, orgullo de tener aquí en Venezuela una institución como esta que con mucha dignidad y lo que desean es trabajar y producir, siempre defendiendo a los productores del campo, afortunadamente contamos con estas nobles instituciones, igual que FEDENAGA que aún golpeados y continúan en una vigilia permanente en defensa de quienes producen la comida.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

NOTA DE DUELO:

José Gerardo Mendoza Durán, esposa e hijos nos unimos al duelo con profundo pesar que enluta a la Familia Castro Valera por la desaparición física de su hijo Andrés Arturo, hacemos llegar nuestras más sinceras palabras de condolencia extensiva a todos sus familiares y los acompañamos con tristeza por ser muy querido por nosotros, que en paz descanse y un ruego a Dios para que les de fortaleza en tan difíciles momentos.

