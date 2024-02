Hernán Pérez inscribió a Tiburones en la semifinal de la Serie del Caribe #7Feb

¡Como con la mano! Así fue el batazo que conectó Hernán Pérez, que no sólo mandó a tres corredores al plato, sino, que envió a los Tiburones de La Guaira a las semifinales de la Serie del Caribe, con sede en el loanDepot park. Los dirigidos por Oswaldo Guillén vencieron a los Federales de Chiriquí (Panamá) 5-4 y se convirtieron en el segundo equipo clasificado.

Con la sensación de estar a ley de un batazo que diera vuelta a la pizarra, Pérez dejó caer una pelota en el jardín izquierdo, con las almohadillas congestionadas. La esférica tocó la grama entre el segunda base, el inicialista y el patrullero.

- Publicidad -

“En mi mente estaba colocar la pelota en juego, no habíamos sido efectivos con gente en circulación, estuve un poco paciente en el turno y pude conectar para aportar a la causa del equipo”, dijo Pérez, quien además se estafó un saco para llegar a cuatro en el torneo.

Tiburones inició el mágico sexto inning abajo en la pizarra 2-1. Par de cuadrangulares por parte de Allen Córdoba e Iván Carrera en la propia primera entrada, demostraron que el buen momento de Panamá en el evento, no era cuestión de suerte. Los Federales comenzaron la jornada invictos, después de cuatro encuentros, con su pase a la siguiente fase en sus alforjas.

La paciencia y los turnos de calidad fueron clave para darle un vuelco al compromiso. Wilfredo Tovar, Wilson Ramos y Yasiel Puig plenaron la autopista a punta de bases por bolas, escenario perfecto para que Pérez ratificara por qué es uno de los mejores toleteros del certamen y sonara el doble de la victoria. El utility terminó remolcando cuatro rayitas.

- Publicidad -

“Creo que los ajustes deben hacerse rápido. No hay que entrar en desespero, yo he estado en esa situación al bate. Aún no se está bateando de la manera que yo pienso que podemos hacerlo”, destacó el mánager Guillén. “Hoy las cosas salieron bien. Tuvimos un bateo oportuno, aunque bateamos en varias ocasiones para doble play (4), que nos impidieron rallys. Pero el que hicimos nosotros en el sexto inning, fue el más importante del juego”.

Alcides Escobar, quien no sacaba la pelota de un parque en beisbol invernal desde el 17 de enero de 2017, se fue para la calle en el séptimo inning para ampliar la pizarra, en ese momento 5-3. Los Federales sumaron una más en el noveno ante el cerrador Arnaldo Hernández, quien se repuso de un par de imparables para sumar su tercer salvado del evento.

Guillén elogió el gran trabajo del lanzador Anthony Castro tras mantenerse 2.2 entradas en blanco en el montículo.

“Castro fue la clave para ganar este compromiso, paró la buena ofensiva de Panamá y me ayudó a llegar lejos en el encuentro y poder comenzar a usar los lanzadores de los innings finales”, contó el estratega.

Texto y fotos: LVBP

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí