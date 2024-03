Son Titulares viernes #8Mar

Resumen de Titulares al día 8 de Marzo de 2024

NACIONALES

Varios estados sufren bajón eléctrico este 7 de marzo. Venezolanos recuerdan el trágico apagón que sufrió el país hace 5 años

Sudeban autoriza la apertura de cuentas bancarias digitales

Abogados no saben de qué se le acusa a Carlos Salazar, detenido por grabar video de Alex Saab

Garantizar que los migrantes venezolanos puedan votar en las elecciones presidenciales de 2024 es una tarea compleja, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara la fecha de los comicios dando un margen de solo 30 días para el registro.

“sólo podrán votar en el exterior los electores que posean residencia o cualquier otro documento legal de permanencia fuera de Venezuela”.

Adicional a esto, deberán presentar, antes del 16 de abril, los siguientes requisitos para solicitar la inscripción o actualización de datos en el RE ante la sede consular de Venezuela en el país de residencia:

Original y copia de la Cédula de Identidad laminada (vigente o vencida). Recuerde que según la normativa del CNE, el pasaporte no es un sustituto válido de la Cédula de Identidad para el ejercicio del sufragio en el exterior.

Documento que demuestre su residencia legal permanente en el extranjero.

Original y copia del pasaporte

Copia de la constancia de registro consular. Si no está inscrito, debe hacer ambos trámites en paralelo. Los recaudos y procedimientos para hacer el registro consular varía en cada país.

En algunos consulados se entrega un Formulario de Actualización de Datos, que debe ser debidamente llenado en letra legible y sin tachaduras.

Los inscritos en el extranjero representan un poco más del 2%. Un porcentaje minúsculo si se tiene en cuenta que unos 4,8 millones de migrantes mayores de edad están aptos para participar en comicios, según las estimaciones del Observatorio Electoral Venezolano.

«Queremos elegir», la campaña que exige al CNE cumplir cinco puntos fundamentales para el 28 de julio.

Depurar el Registro Electoral.

Más puntos para que los jovenes se puedan inscribir.

Que los venezolanos en el exterior puedan votar.

Observación internacional.

Que todos los candidatos y todos los partidos políticos puedan participar en la elección.

Polvo del Sahara afectará al país hasta el 10 de marzo

Confirmada en Gaceta Oficial derogación de la normativa que regulaba los delivery

Educadores mantienen sus reclamos por salarios dignos y contratación colectiva

Presentado recurso de amparo por violación al debido proceso de dirigentes de Vente Venezuela

Capturado falso policía que amenazó de muerte a transeúnte

Conatel ordenó cierre de emisora cristiana Bendición Estéreo 93.9 FM en Bolívar

«Quien va a sustituir a Maduro soy yo, ese es el sustituto», afirmó María Corina Machado desde Barinas

Conferencia Episcopal Venezolana: Un proceso electoral democrático requiere superar la inhabilitación como medio de exclusión

EEUU ve con preocupación el calendario electoral en Venezuela mientras sigue la represión

«Decido poner mi vida en las manos de los venezolanos»: María Corina Machado en el cierre de su gira por Barinas

Delcygate: Hacienda sugiere que el comisionista de Koldo fue a Barajas para cobrar la deuda de Maduro con Globalia

Desvelan pagos de la mujer de Koldo al guardia civil de la embajada española en Caracas

Dólar: 36,13 – Paralelo: 38,06 – Bitcoin: 67.762,10

El 92% de la población venezolana no puede adquirir una póliza de seguro privada, según ONG

Crédito bancario en Venezuela creció 90%, pero sigue siendo bajo: «Límite promedio de tarjetas está entre los 100 y 150 dólares»

ONU, UE y Centro Carter, entre los invitados por el CNE como observadores internacionales de las presidenciales 2024

Citgo tuvo una utilidad neta de dos mil millones de dólares en 2023

Chevron retoma perforación de crudo en la faja del Orinoco



Construcción de carretera ilegal desde Brasil a mina de Icabarú denuncia SOS Orinoco. Vialidad de 63 kilómetros va desde Tepequém en Brasil hasta Icabarú y dice que el brasileño encargado es conocido como «Paraiba» en sociedad «con el capitán del sector 7 Pemón, Juan Gabriel Gozález»

España prorrogará el plazo para que los descendientes de exiliados pidan la nacionalidad

#PulsoEmpresarial Bancaribe ofrece hasta 70% de financiamiento para adquisición de vehículos nuevos – https://www.elimpulso.com/2024/03/07/pulsoempresarial-bancaribe-ofrece-hasta-70-de-financiamiento-para-adquisicion-de-vehiculos-nuevos/

INTERNACIONALES

Las negociaciones para tregua en Gaza se reanudarán la próxima semana al no haber acuerdo

“Mi mensaje para el presidente Putin es claro. No nos retiraremos. No cederemos, yo no cederé. La Historia nos observa”, afirmó el mandatario estadounidense ante las dos cámaras del Congreso.

China afirma que su posición sobre Ucrania es «imparcial» y que busca «detener el conflicto e iniciar conversaciones de paz»

Alemania recomienda a sus ciudadanos evitar «de forma urgente» los viajes a Rusia para evitar «detenciones arbitrarias».

Xi Jinping instó al Ejército chino a prepararse para un conflicto militar en medio de la tensión con Filipinas en el mar Meridional.

Justicia Suprema de Chile ordena ocultar datos de magistrados para prevenir ataques del Tren de Aragua

Miami con el spring break: toques de queda, campaña “anti-turistas” y registro de bolsos en la playa

Médicos Sin Fronteras suspendió la atención a migrantes en el Darién por «orden» de Panamá

Suecia finalmente entró en la Otan tras años de espera y en pleno conflicto en Ucrania

Trump se anticipó al discurso de Biden: Es hora de decirle que está despedido

Primer ministro haitiano permanece en Puerto Rico

Barbecue, el capo criminal de Haití: “Si el primer ministro no dimite, habrá una guerra civil, un genocidio”.

Autoridades de EEUU confirman la detención de presunto miembro de la temida banda Tren de Aragua en Georgia

Canciller de España sobre Nicaragua: «Es difícil tener un diálogo en estos momentos» con Daniel Ortega

‘Cuba se apaga’: requiere 10.000 millones de dólares y ocho años para reconstruir sus termoeléctricas

Febrero fue el mes más cálido a nivel mundial desde que existen registros, dice Copernicus

Wilfrido Vargas está hospitalizado en terapia intensiva a causa de una neumonía e Influenza A.

Barbie celebra 65 años en un mundo diverso de muñecas.

DEPORTES

Max Verstappen por delante de Alonso en el primer libre del Gran Premio de Arabia Saudí

Red Bull aparta a la empleada que denunció a Horner.

LeBron James se retiró por molestias en la derrota de los Lakers.

El Barcelona, a un paso de la final de la Copa de la Reina tras vencer en San Mamés.

Un importante sindicato francés amenaza con una huelga de funcionarios durante los Juegos

SALUDOS

En el momento que dejas de pensar en lo que puede pasar, empiezas a disfrutar de lo que está pasando… .

