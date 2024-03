OPINIÓN Reflexiones en Positivo: La amistad #14Mar

Estas verdades me llamaron poderosamente la atención de forma positiva y familiar, primero porque su autor es amigo muy apreciado y siempre coincidimos en nuestra forma de vida y en busca de la paz, convivencia y amor, combatiendo conflictos y ayudar con respeto al que se deje y lo necesite, no como una obligación, sino como un disfrute a nuestra forma de pensar y actuar, como nos ha enseñado Dios que hay que ser parte de la solución, desprenderse de todo egoísmo, compartir lo que hemos aprendido, sin esperar recompensa y actuar de una forma que su presencia sea de agrado hasta con el que no siente por uno simpatía, que nuestra vida tenga un buen propósito, siendo sano y útil, que a la hora del viaje eterno hasta el sepulturero sienta tristeza, derramando lágrimas y haciendo oraciones para que Dios nos lleve a un buen destino y marchemos livianos de equipaje, dando gracias a la vida por haber vivido y servido.

¿Qué es la amistad? Preguntó la vida

- Publicidad -

Es no hablar mal de esa persona, aunque no esté, dijo la lealtad .

. Es permanecer con ella en las buenas y en las malas, dijo el apego .

. Es hablar claro y sin mentiras, dijo la sinceridad .

. Es reír con esa persona y llorar con ella cuando se necesita, dijo el sentimiento .

. Es saber que está contigo hasta con los ojos cerrados, dijo la confianza .

. Es extrañar cuando sale de viaje y alegrarte de volverla a ver, mencionó la memoria .

. Es desear que siempre esté bien, dijo el deseo .

. Es darle la mano cuando la necesita, dijo el apoyo .

. Es respirar profundo cuando se equivoca, dijo la paciencia .

. Es no conocerme, dijo la traición .

. Es saber perdonar cuando es necesario, dijo el perdón .

. Es la que está contigo en vida, te acompaña en tú enfermedad y llora en tu agonía, dijo la muerte .

. Es querernos, contestó el amor.

¡Eso y más, mucho más… es la Amistad!

“Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí mismo.”

“Los amigos son la familia que eliges.”

“La amistad sólo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad.”

“La verdadera amistad» llega cuando el silencio entre dos personas es cómodo…

El verdadero amigo ama en todo momento y es un hermano de la vida, hermano del alma.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

- Publicidad -

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí