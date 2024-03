AvanceIMP | Testimonios de Fe: Devotos acompañan a la Divina Pastora en su regreso a Santa Rosa

- Publicidad -

La sagrada imagen de la Divina Pastora regresa este sábado a su Santuario en Santa Rosa, culminando la Visita 166 a las parroquias eclesiásticas de Barquisimeto. Miles de devotos la acompañan en un recorrido marcado por la Fe, el fervor y la esperanza.

El cortejo procesional, que partió desde la Iglesia San Antonio María Claret a las 2 de la tarde, colmado de feligreses que portan variadas ofrendas a la excelsa Patrona. La emoción se intensifica al paso de la Virgen, con lágrimas, cantos y oraciones que reflejaban la profunda devoción mariana del pueblo larense.

Testimonios de Fe

“Para mí, la Divina Pastora va en mi alma. La veo desde pequeña en todas las procesiones y siempre me conmueve. Creo en ella fielmente y la siento mi compañera de Fe. A quien le dejo mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos. De verdad que es algo hermoso. Le pido que ayude a salir bien a este país y que todo el mundo vuelva a regresar y los muchachos no se sigan yendo”, compartió un devoto a El Impulso.

Otro fiel, que reside en Barquisimeto desde hace 35 años, mencionó: “Acompañar a la Divina Pastora es una gran devoción para mí. Se me eriza la piel cuando pasa frente a mí. Es algo que todos tenemos arraigado. Le pido por la libertad de Venezuela, que nos cuide, que nos dé libertad y salud para toda la familia y para todo el mundo”.

Una devota comentó: “Es una emoción muy grande volver a encontrarnos con la Virgen, que siempre nos cuida, nos protege y nos ha hecho muchos milagros. Ahora un poco triste porque la llevamos para su casa, nos despedimos de Barquisimeto, pero feliz por acompañarla un día más. Le pido por la paz para todos, salud y el bienestar para toda Venezuela. Que le dé salud a mis hijas y que siempre me las cuide”.

Eucaristía de Bienvenida

La jornada culminará con la Eucaristía de bienvenida a la Divina Pastora en su Santuario de Santa Rosa, presidida por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Caracas. Un emotivo cierre para una Visita 166 que marcó un nuevo capítulo en la historia de Fe y devoción del pueblo barquisimetano hacia su Excelsa Patrona.

