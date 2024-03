VIDEO| Realizaron viacrucis en Barquisimeto por los DDHH y la seguridad social #26Mar

- Publicidad -

El Comité de Pensionados y Jubilados del estado Lara y la Red de Derechos Humanos (DDHH), respectivamente, realizaron el “VII Viacrucis por los DDHH y la Seguridad Social”, la mañana de este martes 26 de marzo. Esta “protesta pacífica y creativa” partió desde la Plaza Altagracia hasta el Santuario La Paz, teniendo como estaciones distintas instituciones públicas en la ciudad de Barquisimeto.

“Hoy, nuevamente, estamos acá en nuestra icónica Plaza de Altagracia, dando inicio a la séptima edición del viacrucis por los derechos humanos, la seguridad social y la vida. Seguimos los adultos mayores en Venezuela y la población en general, padeciendo esta situación tan crítica”, comentó Francisco Carmona, coordinador del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores en el estado Lara.

- Publicidad -

CNE

Deborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA y miembro del Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara, destacó que todos los ciudadanos deben sentirse tristes por la vulneración de sus derechos.

“La doctora Corina ayer lo decía de manera muy clara, no es que le están negando el derecho a ella como ciudadano. Cualquier ciudadano que presentara su nombre ayer, sin el respaldo y la garantía del Ejecutivo Nacional, no iba a aceptar la inscripción. Han transcurrido los años y vemos que no hay cambio y la alternativa que teníamos era precisamente cambiar el modelo político que nos garantizara las respuestas que merecemos como ciudadanos”, expresó sobre la prohibición del Consejo Nacional Electoral (CNE) en inscribir a un candidato a las elecciones presidenciales por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Jubilados y Pensionados

Sobre esta población dijo que no se justifica que en la actualidad, “los jubilados y pensionados estén en la calle demandando respuestas, deberían estar en su casa disfrutando de lo que significa el haber acumulado años, el haber ganado experiencia; sin embargo tienen que salir a la calle a generar toda una acción colectiva para lograr respuestas”. Sentenció además, que ante esto, igual no hay respuestas correspondientes, “no hay interés en resolver el problema de todos los ciudadanos” por parte de los distintos niveles de Gobierno, por lo que aseguró que no se van a quedar de brazos cruzados.

- Publicidad -

Clamor

“El pueblo de Lara expresa el clamor frente a la emergencia humanitaria que sufre diariamente”, dijo Nelson Freitez, miembro de la Red de Derechos Humanos en Lara.

Reseñó que la marcha pasaría frente a las instituciones que “violan los derechos humanos todos los días”, y que; el país vive “un momento particularmente aciago, son días oscuros como dijo la doctora Corina Yoris porque se conculca el derecho de este pueblo a escoger el gobierno que cree y que merece”.

Estaciones

l: Jesús es condenado a Muerte. Lugar: Plaza Altagracia. Organización: Comité de DDHH de Pensionados y Jubilados.

II: Jesús carga con la cruz. Lugar: Defensoría del Pueblo. Organización: Mujeres de Frente. MUV

III: Jesús cae por primera vez. Lugar: Iglesia San José.

Organización: Vicaria de DDHH Parroquia Jesús de Nazareth

IV: Jesús se encuentra con su Madre. Lugar: Teatro Juares

Organización: Cátedra de DDHH de la UCLA.

V: Jesús es ayudado por el Cirineo. Lugar: Gobernación de Lara

Organización: Transparencia Venezuela

VI: La Verónica limpia el rostro de Jesús. Lugar: Consejo Legislativo del estado Lara.

Organización: Convite

VII: Jesús cae por segunda vez. Lugar: Iglesia San Francisco. Organización: Fraternidad Dominica

VIII: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Lugar: Tribunales.

Organización: A. C. Las Mercedes y la Fundación Iribarren Lucha

IX: Jesús cae por tercera vez. Lugar: esquina Plaza de la Justicia. Organización: MAPANI

X: Jesús es despojado de sus vestiduras. Lugar: Zona Educativa

Organización: Gremios y Sindicatos Educacionales.

⁠ XI: Jesús es clavado en la Cruz. Lugar: Fiscalia IX. Carrera 17 con calle 27.

Organización: ALFAVIC

XII: Jesús muere en la cruz. Lugar: Alcaldía.

Organización: Creemos Alianza Ciudadana y Movimiento Unidos por el Agua y los DDHH

XIII: Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Lugar: Plaza Bolívar.

Organización: Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos

XIV: Jesús es sepultado. Lugar: Seniat, Torre David.

Organización: Movimientos Simón Rodríguez y Ambientalista

XV: Jesús resucita de entre los muertos. Lugar: Iglesia La Paz. Carrera 26 con calle 28.

Organización: Movimiento Vinotinto.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí