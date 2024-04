Oposición debe negociar con Maduro inscripción de candidato, sugiere Rosales #3Abr

- Publicidad -

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, concedió una entrevista este miércoles 3 de abril y recomendó a la Plataforma Unitaria y los partidos de oposición «asumir su responsabilidad» y negociar con el gobierno de Nicolás Maduro para inscribir a su candidata.

Para el candidato presidencial por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), la postulación de un candidato unitario de la oposición pasa por la aceptación del chavismo, por lo que sugiere una negociación.

- Publicidad -

«Se los digo hoy ante el país, asuman su responsabilidad, busquen un candidato o una candidata, negocien. Me gusta que hayan entendido que esta es una negociación, que tiene que haber un acuerdo con el gobierno», explicó.

#AHORA 🔴 | Manuel Rosales: "Yo le vengo a decir a la PU y la oposición que este no es un problema mío, yo no vine a desplazar a nadie, tomé una posición porque tenía que salvar la ruta electoral, asuman su responsabilidad, busquen a un candidato, negocien" pic.twitter.com/9p5EzuJpEi — El Cooperante (@El_Cooperante) April 3, 2024

Según Rosales, su partido ha sido «transparente» en todo el proceso. Recordó que le dieron respaldo a la doctora Corina Yoris como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Sin embargo, dijo que su inscripción como candidato de UNT, surgió ante el veto a Yoris y fue por decisión de «todos» los partidos políticos de la PUD.

- Publicidad -

«Nosotros le entregamos la tarjeta y votamos por ella, como no lo íbamos a hacer, pero la decisión en la noche la tomo la PUD que había que buscar otro candidato, esa no fue una decisión de UNT, fue de todos los partidos», aclaró.

Sobre su discutida candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio, reiteró que no pretende «desplazar a nadie» y que «salvar» la ruta electoral fue su motivo para aceptar la postulación a última hora.

«Yo les vengo a decir a la PUD y todos los partidos de la oposición, que esto no es un problema de Manuel Rosales, yo no vine a buscar esa candidatura, yo no vine a quitar a nadie, a desplazar a nadie, tomé una posición porque tenía que salvar la ruta electoral», acotó.

Corina Yoris se dirigió a Manuel Rosales

La doctora Corina Yoris instó a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, a cumplir su palabra y a apoyar la candidatura que decida la Plataforma Unitaria. Así lo expresó la noche del martes 2 de abril en entrevista con el destacado periodista Cesar Miguel Rondón en su programa “En Conexión”.

Tras ser consultada sobre qué representa Rosales en este momento; la doctora Yoris dijo: “Manuel Rosales tiene que hacer honor a su palabra. Él ha manifestado en algunos momentos en las redes sociales, que él estaría dispuesto a apoyar una candidatura que resulte del apoyo de toda la Plataforma Unitaria y por supuesto que con la presencia de María Corina Machado”.

Esto tras las reiteradas ocasiones en las que el mandatario zuliano ha manifestado su disposición en respaldar al candidato que vaya a las elecciones por Machado.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí