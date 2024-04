VIDEO | Transporte público en Barquisimeto: Usuarios afirman que ajuste del pasaje afecta su presupuesto #3Abr

- Publicidad -

El Impulso consultó a usuarios del transporte público en Barquisimeto sobre el ajuste de la tarifa del pasaje urbano, que quedó establecido en la Gaceta Oficial N° 42.842, con fecha del martes 19 de marzo de 2024.

Este ajuste ha generado opiniones encontradas entre los usuarios del transporte público, quienes manifestaron que han comenzado a cancelar al menos Bs. 3 adicionales.

- Publicidad -

Ledis Bracho, habitante de El Manzano, considera que el aumento desajusta su presupuesto. «Antes pagaba 13 bolívares, ahora 16. Diariamente agarro hasta 4 busetas. Es decir, puedo gastar hasta Bs. 64 al día», puntualizó.

Marlene Flores, también de El Manzano, coincide en que el alza es inesperada y afecta a los usuarios que no han recibido un aumento salarial. «Yo vivo en el Manzano y aumentaron 3 bolívares al pasaje, porque costaba 13 y ahora cuesta 16. Yo agarro 4 unidades porque estoy yendo a unas terapias médicas», comentó.

Salomón Beltrán, por su parte, no se ve afectado por el aumento, pero reconoce que impactará a otros usuarios. «Agarro una sola unidad al día y no me afecta. Me imagino que a otras personas que utilizan más unidades sí», declaró.

- Publicidad -

María Parra, quien se traslada diariamente en transporte público, considera que el ajuste es «fatal» para los usuarios. «Agarro más de cuatro carros al día. Puedo gastar hasta tres dólares», aseguró.

Así quedaron las tarifas del pasaje urbano

Las nuevas tarifas para el pasaje urbano en el país, según la publicación en Gaceta Oficial, quedaron establecidas la mínima en Bs. 12, mientras que, la máxima quedó establecida en Bs. 13. Sin embargo, para las operadoras estadales de transporte el cobro del pasaje se ubicó en Bs. 10.



Además, en la Gaceta se ratificó que el transporte será gratuito para las mujeres con 55 años o más y para los hombres con 60 años o mayores. Asimismo, los estudiantes deberán pagar a los prestadores de servicio el 50% de la tarifa que fijó la exhortación del Ministerio de Transporte.

Condiciones del servicio del transporte público

Los usuarios también expresaron su opinión sobre las condiciones del servicio de transporte público. Ledis Bracho considera que las unidades no están en buen estado.

Marlene Flores califica el servicio como «regular». «A veces hay que hacer mucha cola, horas de cola, para agarrar una buseta», comentó.

Salomón Beltrán cree que se debería mejorar las condiciones de las unidades si se aumenta el pasaje. «En cuanto si deberían tener un aumento, deberían tener una mejoría», señaló.

María Parra también considera que el servicio debe mejorar. «No hay unidades suficientes, las que hay están deterioradas, y el trato de algunos conductores no es el mejor», dijo.

En resumen, el aumento del pasaje ha generado diversas reacciones entre los usuarios. Si bien algunos consideran que es necesario para mejorar el servicio, otros señalan que afecta su presupuesto y que las condiciones del transporte público no son las mejores.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí