Proceso electoral pierde credibilidad sin candidato opositor, dice Corina Yoris #9Abr

La aspirante a la presidencia de Venezuela, Corina Yoris, aseguró que el proceso electoral pierde credibilidad por la falta de un candidato unitario de la oposición democrática.

«La ausencia de un candidato opositor le quita credibilidad al proceso electoral en Venezuela», expresó.

En una entrevista que sostuvo con el medio internacional France 24, la abandera de la oposición, elegida como sustituta por María Corina Machado, describe su bloqueo para la inscripción de su candidatura como «difusa».

Yoris no conoce las razones específicas por las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó que fuera inscrita por la Plataforma Unitaria como representante rumbo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Frente a esto, dijo que solicitó información al ente electoral sobre las trabas para ser la candidata, sin embargo, no ha recibido respuesta, según explicó al medio.

Por otra parte, respondió preguntas sobre la falta de experiencia en la política a pesar de contar con un currículo excepcional. Admite que tiene conocimientos sobre esta materia.

«Si bien es cierto que yo no he hecho ningún tipo de actuación política, sino que me he desempeñado en el ambiente académico e intelectual del país, eso no quiere decir que no tenga ningún tipo de experiencia en el campo de la política. Aquí lo que se necesita es tener la voluntad y el deseo de ayudar a Venezuela, que ha vivido durante todos estos años momentos sumamente graves», aseveró a France24.

El camino de Corina Yoris y la oposición a las presidenciales

Los obstáculos que ha denunciado la oposición para la inscripción de su candidata unitaria no borran el compromiso que tienen con la ruta electoral, así lo manifiesta Corina Yoris, quien asegura que la «pelea es peleando».

Sostiene que seguirán trabajando para unas elecciones libres y transparentes en Venezuela que escogerá a su próximo presidente el 28 de julio.

