Miguel Soto: Insólito es que en un país desaparezca el monto de un presupuesto de la nación #12Abr

Lo que ocurre en Venezuela, en el plano de la justicia y en materia penal y en control administrativo, no sucede en ningún otro país del mundo, afirma el doctor Miguel Soto, quien recurre a su experiencia como profesional del Derecho para de una vez aseverar que todo lo que está ocurriendo aquí es insólito.

Como en un acto de magia, el fiscal general, Tarek Wiliam Saab, tras más de un año de que el último todopoderoso de la industria petrolera haya estado desaparecido, lo ha hecho aparecer, desaliñado y esposado, para anunciar que será presentado a un tribunal, acusado de los delitos de traición a la patria. apropiación del patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.

Pero, el acusado no fue presentado públicamente, sino que el funcionario mostró fotografías y esas son la muestra de que el sujeto, como él mismo lo llamó, está bajo resguardo de la Fiscalía hasta que sea llevado a la audiencia de presentación.

Lo primero de este caso es que hay que poner las cosas en su exacta dimensión, expone. Obviamente , no estamos hablando de cualquier persona, sino de un funcionario del más alto nivel tanto del gobierno del difunto Hugo Chávez como en el gobierno actual de Nicolás Maduro.

Ha sido uno de los pocos hombres que ha podido tener poder por más de veinte años, comenzando en 2003 cuando fue designado por Chávez, jefe de la Misión Identidad; luego, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, y posteriormente ministro de Relaciones Interiores. Tras ser gobernador de Aragua. Maduro lo nombró Vicepresidente ejecutivo de la República, ministro de Industrias y Producción, responsable de la economía nacional y finalmente, ministro de Petróleo.

Además, ocupó cargos relevantes dentro de su Partido Socialista Unido de Venezuela, y, como tal estuvo en la dirección de esa organización política. Y fue defendido tanto por Chávez como por Maduro de los señalamientos que se le hicieron por presunta vinculación con grupos terroristas árabes, entre otras acusaciones. Se trata por lo expuesto de una personalidad importantísima de alta responsabilidad que han tenido los gobiernos de Chávez y Maduro, al mismo tiempo de una figura extremadamente sobresaliente del partido oficialista; no de un sujeto cualquiera que ha sido detenido, esposado y quedado al cuidado de carceleros.

Eso que he mencionado, por una parte y por otra, no es acorde al Código Procesal Penal que una persona desaparezca o se mantenga oculta, o haya sido ocultada por el propio Estado. ¿Dónde estuvo Tareck El Aissami después del 20 de marzo de 2023 cuando, a través de las redes sociales, anunció que había renunciado para colaborar en las investigaciones para determinar responsabilidades en la trama de corrupción Pdvsa-criptomonedas que, aparentemente, hizo desaparecer 23 mil millones de dólares o mucho más? ¿Por qué no se le dice al país dónde estaba y qué estaba haciendo este prominente ex funcionario y dirigente político del oficialismo? ¿Cómo es, que los organismos de seguridad no pudieron supuestamente detectar donde estaba a quien ahora le hacen las más graves acusaciones por el escandaloso caso de corrupción de los últimos tres años? ¿Cómo se explica que la Fiscalía General de la República se haya pronunciado más de un año después que fue descubierta la trama de corrupción Pdvsa-cripto cuando ese tipo de procedimiento es totalmente irregular?

Del mismo modo, ¿cómo se explica que haya transcurrido más de un año sin que la Fiscalía haya llegado a los elementos conclusivos sin que haya pasado a los tribunales? ¿No es este un procedimiento completamente irregular, desde el punto de vista del Derecho como tal? El Código dice que cualquier persona que haya cometido un hecho punible tiene que ser pasado a los tribunales a las 48 horas y a este no lo pasaron, sino que le hicieron fotos, y se anunció que en las próximas horas sería llevado a audiencia.

El común de las personas estuvo más de un año preguntando: ¿Dónde está Tareck El Aissami? Y ahora que lo tiene la Fiscalía, una vez más surge la pregunta: ¿Qué estaba haciendo mientras estaba escondido? Estaba escondido para nosotros, para los venezolanos en general, pero después de la información dada por la Fiscalía, extraoficialmente, se ha sabido que estaba en el Fuerte Tiuna.

Surge otra interrogante: ¿Cómo es que la Contraloría General de la República no se enteró de que se había cometido el delito de Pdvsa-cripto, a través del cual desaparecieron 23 mil millones o mucho más y nunca procedió a investigar una operación de esa magnitud?

¿No es esa misma la Contraloría que estuvo pisándole los talones a María Corina Machado porque no declaró haber recibido unos bonos como diputada de la Asamblea Legislativa, la inhabilitó por ese caso por espacio de un año y cuando la mencionada ciudadana aspiró ser candidata presidencial la volvió a inhabilitar, imponiéndole una sanción de quince años? Pero María Corina Machado no fue nunca funcionaria de gobierno. Ni aspiró a ser vicepresidenta de la República o ministra de Petróleo, que se sepa. Y, entonces, ¿Cómo es que la Contraloría no investigó la desaparición de una cantidad tan enorme, que si fueron 23 mil millones de dólares fueron dos veces y pico el presupuesto nacional del año 2023 y mucho más que el presupuesto de la nación para el presente año?

Y volviendo a lo expresado por la Fiscalía, el caso de Tareck El Aissami demuestra, una vez más, la firma cine se hacen los procedimientos en Venezuela: irregular.

No hay duda de que por alguna razón lo tuvieron oculto sin imputar y por otra razón lo imputan ahora.

Para terminar sus declaraciones, el doctor Soto insistió en que lo ocurrido es insólito en el planeta, porque, según sus propias palabras, desaparece un total multimillonario en dólares y hacen aparecer al principal responsable de ese botín, pero no lo acusan de corrupción. Y como la Contraloría no se dio cuenta, entonces, posiblemente, logre que su defensa determine que no es responsable de nada y se pueda lanzar como candidato presidencial porque no ha sido mágicamente ni ha sido inhabilitado.

