Aditus: Si la canción es buena, resiste el paso del tiempo #7May

- Publicidad -

La banda caraqueña Aditus está celebrando 50 años de éxitos ininterrumpidos. El Impulso conversó en exclusiva con uno de sus fundadores, quien nos contó la historia de la agrupación y hasta el secreto de su popularidad a través de los años

Aditus está celebrando 50 años de formación y éxitos. ¿Quién no recuerda canciones como “Perdiendo altura”, “Victoria” y “Mi amplificador”?, entre muchas otras, que forman parte de la banda sonora de varias generaciones de venezolanos. Es por ello que El Impulso conversó con uno de sus fundadores, director y músico, de esta banda capitalina: George Henríquez. Nacido en Cuba e instalado en nuestro país desde 1972, este artista combinó la docencia con la música, y el resultado final de esta mezcla, han sido temas emblemáticos, cargados de nostalgia y buenas melodías, que siguen siendo atemporales, por más que pasen los años. En una amena conversación, Henríquez nos contó la historia de la banda, así como anécdotas de otras décadas, que hacen de Aditus, una de las agrupaciones más populares y queridas del país.

- Publicidad -

Pocas personas saben que aparte de músico, usted también es profesor, ¿en qué materias se especializa?

Me gradué en lingüística a los 22 años, en los Estados Unidos. Cuando llegué a Venezuela, comencé a trabajar como profesor de idiomas y, a mediados de los años 80´s, me nombraron jefe de cátedra en la Universidad Pedagógica, de una nueva materia llamada “Desarrollo y Proceso Cognitivo”, con la que estuve ejerciendo hasta que me jubilé.

¿Y de dónde surge el amor por la música?

La música formó parte de mi vida desde niño. Nací en Cuba y toda mi infancia, te hablo de los años 50´s, mi mamá escuchaba música cubana, como Benny Moré y La Orquesta Aragón; y por el lado de mi papá, que tenía ascendencia británica y americana, oía jazz, composiciones escolásticas y las “Big Bands”. Esto hizo que tuviera mucho contacto con la música, gracias a ellos. En los 60´s, me veo influenciado por el Rock y recuerdo que mi primer disco fue un acetato en 45 RPM, de los Beach Boys. Entonces me decidí por este estilo musical, influenciado por la movida de la época.

Aditus se creó en 1973 y, un año después, se oficializó como banda. Sin embargo, todos recordamos la etapa Rock Pop de los 80s, y muchos ignoramos qué tipo de música hacían en sus inicios. ¿Cuál era el estilo musical de ese Aditus inicial?

George Henríquez Curador musical Locutor Tecladista, voz líder y director de Aditus

-. Hacíamos Rock Progresivo, influenciados por las bandas que escuchábamos para aquel entonces, como Jethro Tull, Yes o Genesis. También teníamos temas estilo Blues y, más adelante, con el Jazz Rock, que por cierto, se ve reflejado en el segundo disco de Aditus. Entré a la agrupación como cantante y muchas de las composiciones iniciales recaen en mí. Después de varias formaciones y retornos de integrantes que se habían ido a otros proyectos musicales, aunado al inicio de los 80s, Pedro Castillo se une a la banda y comienza una nueva etapa para todos nosotros. El debuta como cantante en el tercer álbum de Aditus, titulado “Fuera de la ley” e iniciamos con el estilo Rock Pop que nos caracteriza hasta la fecha.

- Publicidad -

¿Cómo fue ese primer contacto con Pedro Castillo?

Ya nos conocíamos de antes, porque yo tenía una discotienda, y por allí pasó mucha gente. A Pedro lo botan de la banda Témpano, porque él quería hacer Rock Pop y los otros integrantes se empeñaban en seguir con la música progresiva, es allí cuando concordamos en ideas y se une a Aditus.

¿Usted formó parte de otras bandas antes de integrar Aditus?

Cuando llegué a Venezuela en 1972, Álvaro Falcón, Steve Scott y yo, creamos un trío de música Blues, donde hacíamos versiones de los temas de The Allman Brothers. Cuando Álvaro y yo nos integramos a Aditus en el año 74, llevamos algunos de nuestros temas a la agrupación.

Témpano y Aditus eran las bandas en boga en los 80s, ¿se consideraban competencia una de la otra?

(Risas) ¡Vivían comparándonos! Pero éramos bandas amigas de toda la vida. Incluso llegamos a tocar juntos en varios conciertos. Creo que esa competencia la creó más el público y los medios que nosotros.

¿Y con las bandas Fricción y PP’s?

Tampoco hubo tal competencia. Fricción continuó haciendo Rock Progresivo, ya que allí estaba Ignacio Lares y eso era lo que a él le gustaba. Además, tuvimos muy poco contacto. Y con PP’s, precisamente nuestro vocalista, Pedro Castillo, estuvo tocando con ellos y siempre hubo buenas relaciones.

La biografía de Aditus señala que ha habido muchos cambios en lo que a músicos se refiere. ¿Se retiran por incompatibilidad de caracteres o para formar parte de otros proyectos musicales?

Ha pasado de todo: gente que emigró, otros que se retiraron para crear proyectos solistas, es normal esa movilidad dentro de las agrupaciones musicales. Es raro que una banda con 50 años de edad, siga conformada por los integrantes originales. Yo estoy desde el año 74 y Valerio desde 1977, de los cuatro o cinco integrantes, quedamos dos de los que iniciamos con este proyecto musical. En cuanto a los que han entrado, a través de los años, ya conocen la sonoridad y estilo de Aditus, y por eso se han adaptado musicalmente.

La etapa “ochentosa” de la banda, fue la más popular. ¿Qué añora de esa época?

Para esa época, había industria discográfica, que ahora no existe. Gracias a eso teníamos un contrato con Sonográfica, que era uno de los grandes consorcios de los 80s y además, salíamos en la televisión todas las semanas, y en esa época, el medio más importante era la televisión, que servía de ventana de promoción y popularidad. Todo esto nos benefició y aprendimos mucho, inclusive hasta de cómo manejar nuestra imagen. Añoro la Venezuela de esos años y la movida que había, porque sobraban bandas y artistas de todo tipo. Existían lugares para tocar, como la sala de espectáculos Mata de Coco, que hoy, lamentablemente no hay nada parecido. También hubo múltiples disqueras y eso favoreció mucho a la industria. Pero desde el punto de vista artístico, la música evoluciona y en la banda tenemos nuevos integrantes que aportan nuevos sonidos, porque no podemos quedarnos anclados en el pasado.

¿Es cierto que un día les tocó dormir en una plaza, un día antes de presentarse en un concierto?

(Risas) No dormimos en una plaza. Te explico: eso fue en Valencia, estábamos recién iniciados en la banda y no contábamos con la experiencia de ahora. Eso fue en el año 1973 o 74, y estábamos tan atareados con esa presentación que, a nadie se le ocurrió reservar habitaciones en un hotel. Entonces nos tocó dormir en el teatro, encima de unas cortinas que estaban por allí regadas. Novatas de principiantes.

Durante toda su trayectoria, tuvieron el honor de compartir escenarios con artistas de la talla de Tina Turner, Phil Collins, Miguel Ríos, y las bandas Saga, Men at Work y hasta Maná. ¿Llegaron a compartirlo personalmente con ellos?

Con Miguel Ríos llegamos a compartir, porque estuvimos en una rueda de prensa juntos y hasta almorzamos con él. Mientras que con Phil Collins fue diferente, porque él tenía que aprobar quien le abriera el show, así que varios grupos le enviamos nuestro material, y entre tantas opciones, Phil se decidió por Aditus. Entonces abrimos su concierto, frente a 20.000 personas en el Estadio de la Rinconada y cuando estamos a punto de salir al escenario, noto que Phil Collins está a mi lado, entonces le doy la mano y le agradezco por habernos escogido, y me dice que le gustó mucho nuestra música. Después me entero, por boca de nuestra manager, que Phil se quedó escuchándonos durante toda nuestra participación, y se retiró en la última canción, para prepararse para su presentación.

Aditus cumplen 50 años de trayectoría músical

¿Y qué hay de cierto que la banda canadiense Saga visitó Venezuela por primera vez gracias a usted?

¡Es cierto! Resulta que yo encargué desde Canadá los discos de Saga para mi discotienda, y poco después, el manager me contactó, con la intención de localizar toques en Venezuela. Entonces me comuniqué a Oswaldo Yépez, que tenía una productora de espectáculos y juntos realizamos esa negociación, y cuando vino Saga a Caracas, yo pedí que Aditus abriera el espectáculo por haberles hecho el favor (risas). Por supuesto que los fui a conocer en el hotel, estuve con ellos y compartimos, aunque todo esto fue algo más personal y la banda no estuvo involucrada.

Ya han pasado 50 años de la creación de la banda, ¿cómo es el Aditus de hoy?

Cada conformación difiere una de otra. Cada integrante tiene su propia energía y le da su toque personal a la banda. En la edición actual, hay dos personas bastante más jóvenes que nosotros, que están en sus 30 ‘s. Uno de ellos comparte vocalización conmigo, Noel Mirabal, y el otro, es el guitarrista Julio César Sánchez. Es la nueva generación, y esa sangre nueva me parece que es vital, porque hay una nueva audiencia que los va a ver a ellos, a pesar de que seguimos haciendo la misma música y tenemos temas nuevos, pero seguimos interpretando los éxitos de siempre.

¿Qué tiene la música de Aditus que nunca pasa de moda y que gusta a varias generaciones?

Siempre nos hemos preocupado que hubiera una línea melódica buena en nuestros temas. Que el coro sea bueno y que se te quede dando vuelta en la mente, después de escuchar la canción, aunado a que Sandro es muy buen letrista. Pensamos que las melodías tienen que ser pegajosas y no estar sobre producidas, ya que la sencillez melódica ayuda a que la gente se enganche con los temas. Siempre lo he dicho: si la canción es buena, funciona y resiste el paso del tiempo. Eso es lo que está pasando con la música actual, vamos a ver ¿Cuánto resiste a través de los años?, eso es una buena pregunta que hay que dejarla en el aire.

José Luis Mata Sánchez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí