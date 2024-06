OPINIÓN El círculo vicioso institucional #26Jun

- Publicidad -

Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor.

William Shakespeare

- Publicidad -

Estos son algunos de los vasos comunicantes de la corrupción.- Bizzy, Pierina, And la Reina, Henryna Martinelli, Harry Larvado, Lesbia Carlota y el clan de la cristiandad. Si no se desarticulan, si no se desconectan ni se desenchufan, entonces no hay manera de adecentar ningún ciclo de ninguna gestión en la institución, porque perviviendo los integrantes de este círculo vicioso, pervive la lepra de la corrupción y la extorsión en la administración pública en este órgano del estado. Y no se trata de la paradoja hidrostática, sino de la paradoja de la corrupción, pues muchos se llenan la boca con discursos de ética y moralidad, pero dan muy malos ejemplos con un desempeño inmoral y caótico, que al caminar dejan las huellas del excremento que destilan y su olor inmundo y nauseabundo es percibido por todos, pero los corruptos se hacen los desentendidos, mejor dicho “los huevones”. Al desarticular estos vasos comunicantes, se desconecta un ciclo de la paradoja de la corrupción. No se destruirá toda la corrupción, pero se desconectaran ciclos. Y de ciclo en ciclo destruido, se va por buen camino. Adelante campeón, adecenta la institución tienes el balón en tu cancha, échale bolas y deja una huella que no se olvide en toda la historia de este organismo. Te acompaña Mohamed, un árabe con valores, ustedes pueden marcar la diferencia. El tiempo se acaba…no emplees campeón el argumento de que «para lo que me queda en el convento me cago dentro». Puedes hacerlo mejor.

Tornados viciosos.- Ahora mismo (sin abstraernos de la Oficina de Control de extorsiones) toda la corrupción que pulula, palpita, crece y se desborda en la institución se circunscribe mayormente a este círculo. No se trata de un único y exclusivo círculo vicioso intramuros, no se trata de casos aislados, pues desde que el coronel psicópata Julio Vásquez corrompió el sistema o a quien más se le vieron las costuras; las redes de perversión administrativa y el ejercicio inmoral de los clientes internos y externos son altamente desvergonzadas y poseen un complejo entramado de vicios y complicidades; donde «el que menos puja caga una llave de cruz». La institución más que remolinos son tornados de círculos viciosos, pero en esta epístola me referiré a algunos personajes que tienen ensortijada la empresa y que han conformado un monolítico círculo vicioso en sus áreas de influencias. De los cuales al parecer por algún interés inconfesable los jefes no se quieren zafar. ¿Será por la utilidad que les reporta mantenerlos estratégicamente para sacarles provecho ilícito o para exponerlos como chivos expiatorios? Pero paradójicamente aunque correoso, hasta la fecha solo al rey Aldo lo persiguió la justicia y los otros que patean o expulsan de vez en cuando para disimular, son unos inocentes que estuvieron en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, que solo son sacrificables para limpiar la reputación de jefes execrables y que la sociedad piense equivocadamente que están haciendo profilaxis administrativa funcionarial. El caso es que en contra de viento y marea (en contra de todo consejo sano y honesto), los jefes mantienen a estos personajes indeseables para la ética pública; y los preservan en sus cargos y ellos se siguen aprovechando de la avalancha de dólares ilícitos e ilegales, que no declaran ni al fisco ni a las contralorías, pero que se les ve como los visten, se sabe de los clubes que frecuentan y las tiendas de marca donde compran , y los restaurantes de lujo donde se la echan de potentados y muchas etcéteras más. Lo más vistoso del día a día, del diario acontecer es que estrenan peinados y cortes, celulares y relojes; cadenas y esclavas, anillos y sortijas, ropas, trapos y vestidos, franelas, zapatos y calzados de marca como si fueran dueños de un almacén en un elegante y prestigioso shopping mall. Mientras tanto, los sarasas de la institución derrochan los fáciles dólares ilícitos a manos llenas en orgías, drogas y desenfreno. La desfachatez moral es la bandera que izan estos perturbados y degenerados. No usan trasporte particular porque esconden los autos que se han comprado con dinero negro que es verde; pero se les sale lo corrupto porque llaman sus taxis, sus uber o lo más parecido a este servicio de transporte. Pero eso no, no usan el trasporte público porque por sus atuendos y joyas y celulares los podrían atracar. Con los dólares que les queman las manos y que no pueden esconder, ante el prurito de comprar elegancia, son los nuevos ricos y el que menos compra, lo hace en Zara – como diría un maracaibero, te vimos en Zara malayo-, porque ahora son de otra élite. (Pero es que el corrupto cuando se viste de seda sospechoso se queda). ¿Pero de dónde sacaste los dólares si tu sueldo apenas te alcanza para dos empanadas?

Soy Bizzy, la Cacica martillea, que entre droga cola y nicotina, todos los guisos son para mí.- Mi naturaleza es taimada, actúo de bajo perfil. No soy ni sierva, ni mascota, ni mona voladora jalabolas del amo Julio Vásquez, porque tengo otro amo – el campeón- . Pero en cuestiones de corrupción soy autodidacta. Mis padres no me formaron como aprovechada, delincuente y corrupta, pero yo he puesto empeño y lo logré. Mis padres son de mejor estirpe. He olvidado mis orígenes humildes, me distraigo sin formación ni en principios ni en valores. Me comporto pedante y jactanciosa, y pese a que no soy Pierina de Bayer, al igual que ella aunque no lo pregono lo aplico, y también “con las leyes me limpio el culo”; porque hasta ahora mis actuaciones corruptas han quedado impunes. Soy déspota con mis compañeros de uniforme porque yo estaré en este cargo de forma vitalicia. Seré eterna en el puesto de Jefa de la oficina endémica y no crea nadie que se me bajarán las ínfulas porque junto a mi equipo estamos cagando por encima del culo. No esperen de mí, ningún gesto de humildad, porque yo soy grande, soy narcisista y el síndrome de hubris me ha arropado al punto que me siento una diosa inaccesible. Es que tengo escuela de delincuentes, me deformé en eso de manejos fraudulentos desde la administración y forjamiento de nóminas paralelas fantasmas en otros niveles de gobierno y conozco todos los vericuetos para envilecerme. Además tengo sangre fría para cometer fraude y delito. Al llegar a esta institución las expectativas que sobre un giro de 180° tenían respecto de mí posible gestión en las riendas de la oficina endémica se fueron al suelo cuando hice ósmosis con la corrupción que encontré instalada y me aproveché del caradurísmo de la tribada And la Reina y de la Sarasa Henryna Martinelli, que son piezas clave en el estado de descomposición institucional, del que me aprovecho como Jefa. El adiestramiento del cual he sido merecedora por este par de delincuentes caras de tabla (Henryna y And la Reina) me ha puesto a facturar ilícitamente por encima de mis indecentes aspiraciones. Sin contar con los vehículos que mantenemos ocultos y escondidos para no lucir tan desvergonzada, grotesca y grosera la corrupción. Aquí en la oficina endémica, «todo el tiempo todos» estrenamos trapos, ropas, vestidos, calzados, smartphones y cuanto lucimos son los signos exteriores de la riqueza mal habida, porque con los salarios que tenemos nada de eso podríamos adquirir. Si ninguno de nosotros nos hemos ganado ni la lotería ni una herencia, ¿entonces de dónde creen que sacamos esos rollos de dólares para comprar tanta vanidad y pretender humillar a los decentes empleados que aquí laboran? Nada más fíjense que guapa estoy junto con mi equipo curtido y ducho en el asunto ilícito e ilegítimo de «las antítesis forjadas, las notas musicales y de títulos valores estafas». Mi equipo (Henryna y And la Reina) y yo, somos muy inteligentes, y nadie nunca se enterará que de honor no tenemos nada. Recuerda Bizzy no hay honor en lo que haces. El éxito sin honor es el mayor de los fracasos. (Vicente del Bosque). De ti Bizzy, es bizarro en sentido anglo, que te limpies el culo con las leyes.

Soy Pierina de Bayer, la Carcelera que con las leyes me limpio el culo.- Mi naturaleza es traicionera. No tengo mayor formación, pero en realidad soy una talentosa embaucadora. En alguna ocasión alguien me demostró amistad, me postuló incluso en varios momentos para desempeñar un cargo para el cual no tengo las credenciales académicas necesarias, aunque sí tengo mucho ímpetu porque soy audaz y ligera de pensamiento, como se diría en el argot cotidiano, tengo las pilas puestas, para aprovecharme de la corrupción y de la extorsión. Pero terminé traicionando a mi benefactor o a la persona que demostró creer en mí y me lo hizo saber. Lo que acontece es que mi naturaleza es ingrata e infiel, por lo que entre la plata o el dinero y la amistad no me planteo disyuntivas y prefiero los dólares sobre todo si desde el cargo que ostento puedo obtenerlos ilícitamente con la facilidad o el terror que con mi posición infundo a los usuarios. Es mi consigna o práctica, una convicción: que pregono y aplico y es que “con las leyes me limpio el culo”. Pues no respeto las leyes y me importa un bledo violarlas o darles desde mi astucia una vuelta que ningún abogado esperaría, pues soy listísima, pero no uso ese talento en hacer las cosas derechas, ni correctas ni dignas. Recuerda Pierina, que “obra en contra de la ley quien hace lo que ella prohíbe y en fraude de la ley quien respetando las palabras legales elude su verdadero sentido”. Y nadie Pierina, nadie está por encima de la ley. En algún momento el largo brazo de la ley capturará a quienes están acostumbrados a violarla o actuar en fraude de ella. Por otra parte de El Libertador evocamos que “el talento sin probidad es un azote”. Eres una mujer talentosa, usa ese ingenio con dignidad. opinion-pierina-de-bayer-la-carcelera-15may/ .

Soy Henryna Martinelli, el Sarasa de las antítesis, primero yo que Ananás.- Mi naturaleza es traicionera, soy taimada pero temeraria. Traicioné a Ananás, mi benefactor. Soy una chica traviesa, bueno una chica perversa, mi naturaleza y personalidad es ser traicionera, lo cual demostré en la primera oportunidad que tuve de pagar con mal, a quien me hizo bien dándome un empleo, a quien me trajo a esta institución y me colocó donde hay corrupción para atestarme los bolsillos. Y aprendí – mentira, ya vine aprendido – cómo corromperme y llenarme de dólares ilícitos cometiendo indecencia administrativa. En una oportunidad y en complot con Jeanette Carla – que ya no está pero no olvido las orgías con ella en el cují- , logramos la expulsión de Ananás quien fue nuestro benefactor y nos quedamos dentro de la institución sacando provecho criminal a las tareas que nos han asignado. De modo que hicimos de las tareas decentes unas tareas indecentes y hoy por hoy me mantengo junto a mi jefa Bizzy en la cresta de la ola de la corrupción, en coautoría a todo lo indigno, a todo lo perverso y lo inmoral que pueda hacer un empleado público desentendido de la moral, a quien se le ha dado confianza y me permito traicionar esa confianza acelerando la destrucción de los valores y los principios en vez de dar un buen ejemplo desde la trinchera donde me ha permitido la vida estar y funcionar. opinion-verdades-amargas-3abr/ .

Soy And la Reina Teñida, la Tríbada de las antítesis, primero yo que Ananás.- Mi naturaleza es traicionera, soy osada, atrevida, temeraria y zumbá. No respeto a nada ni a nadie, solo aparento para que me lleven en la maleta. Al igual que Henryna, yo también traicioné a Ananás mi benefactor, a aquel que me ingresó a la institución y le pagué con mal el bien que me hizo. Tampoco me coloco disyuntivas ante la amistad y los dólares, – aun cuando al igual que Lesbia Carlota, las chicas son mi debilidad – sale ganando mi amor por los billetes verdes, sobre todo porque los obtengo ilícita e indignamente. Mi naturaleza y personalidad es desleal y alevosa. Soy una narcisista, y estoy drogada por el síndrome de hubris, a tal punto que no quepo dentro de mí, porque siento el poder que irradio y nadie sabe más que yo en la oficina endémica, porque estoy sobrada, en ese sentido sufro del sesgo cognitivo Dunning Kruger, pues estoy convencida que nadie sabe más que yo en cualquier materia o aspecto que se me asigne. Opino que supero en actitud a Hosni Mubarak, por más que no tenga sus millones. Yo dejo creer a Bizzy y a Henryna que saben más que yo, pero yo soy la que lleva las riendas de la corrupción que nos permite hacernos de fortunas ilícitas e ilegales. En todo tiempo Bizzy la Cacica, la jefa, encuentra de mí y gracias a mi, la salida de escape para triunfar en nuestras vagabundearías y corrupciones. Por otra parte, estamos estrenando trapos todo el tiempo. Soy yo quien le hace sugerencias sobre su outfield a la Cacica Bizzy y por eso no me suelta: principalmente por los dólares que le hago ganar ilícitamente y de modo secundario por los consejos de moda para ella y para sus hijas. Me encantan las mujeres y sus caprichos.

Soy Lesbia Carlota el Vernáculo, la Oficial Tríbada Borromea, enamorada de todas las niñas.- Soy extremadamente lame suelas, muy chismosa, servil y corrupta. Y sí, soy otra de las mascotas monas voladoras jalabolas del amo Julio Vásquez, que aún me mantengo en la institución. Y es que he sido apadrinada por el propio psicópata en persona y para constancia de eso nos hicimos una selfie que difundimos en los grupos de WhatsApp de la institución, donde aparecemos el coronel narcisista, mi nuevo amo el campeón y yo. Soy la que extorsiona a los usuarios y mayormente a las usuarias si son bellas y están buenas para mis apetencias. Las extorsiono sexualmente y coloco sobre ellas una espada de Damocles, o tienen sexo conmigo y se hacen mis novias o les hago un procedimiento en contra. “Fuchi” con los usuarios, ellos me parecen feos y repulsivos, a mí me endulzan con una jovencita bien bonita y de bella silueta. Pero por encima de todo está la extorsión diaria en billetes verdes, para pasar la raqueta y recoger los dólares ilícitos que por miedo pagan los usuarios y las usuarias, cada mañana tal como me enseñó mi amo Julio el coronel psicópata. Porque yo también estoy programada psicológicamente y aunque hay un nuevo amo – el campeón – , igual yo sigo siendo una espía Stephen Candie del amo Julio Vásquez. Yo tengo muchas novias, la mayoría usuarias obligadas y por terror. Es que yo soy el vernáculo, o como dicen mis detractores, soy un colchón mal amarrado. opinion-la-oficial-borromea-quid-pro-quo-6mar/ .

Soy Harry Larvado, el Pastor corrupto y me apropio de los bienes nacionales.- Soy una mascota, un mono volador jalabolas y el esclavo espía “Stephen Candie” del amo Julio y del amo Chuchín. Estoy haciendo tiempo hasta que pueda huir a USA tal como lo he planeado. Mis íntimos me llaman el Pastor Porky Pig, porque ya no hallo que jartarme, me parezco a la bola del gas. He podido confundir a los nuevos jefes respecto de mi responsabilidad en cuanto al extravío o pérdida de los bienes nacionales, inculpando de la desaparición de ellos al señor Milano y a la señora Herlinda. Pero es vox populi institucional que todo el saqueo protagonizado por mí fue en coautoría con Chuchín mi partner y el amo Julio Vásquez el coronel narcisista y psicópata, el mismo licántropo que en directorio se transformaba en perro enseñando los dientes y botando saliva por la jeta, cuando se le pegaban los platinos en furia tartamudez; el mismo voyerista que se complacía sexualmente viendo desde su computadora a través de las cámaras instaladas en las oficinas para espiar. Yo también me limpio el culo con las leyes porque es que soy un rábula, un tinterillo, si yo fuera abogado me llamaría el abogado de secano. Pero lo más cumbre es que hago lo mismo con la Biblia y con la palabra de Dios, pues la uso para infiltrarme y engañar, pero nada de lo que ella manda yo obedezco, nada de lo que prohíbe yo me cohíbo, y soy un falso Pastor un escarnecedor, un burletero. opinion-harry-el-esclavo-espia-stephen-candie-del-amo-julio-13sep/ .

La familia de obreros o el clan de la cristiandad.- Somos la blasfemia personificada, el camuflaje perfecto, – al igual que la mentira que es el falso Pastor Harry Larvado – porque quién podría pensar o concebir de alguna manera ni siquiera de forma tangencial que somos unos delincuentes, si andamos con la Biblia debajo del brazo, pero pregonamos iniquidad, suciedad, corrupción e infamias. Somos del estilo anti ético e inmoral. Nos amontonamos donde podamos robar hechos los Willie Mays. Nos sabemos infiltrar porque nadie sospecharía que un obrero o un chofer son espías de la corrupción y con las manos dispuestas a cometer delitos para satisfacer las criminalidades del amo Julio y en nuestro caso del amo de turno, porque nos vendemos al mejor postor. Estamos cebados para la criminalidad en perjuicio de la institución y nos importan una joda nuestras almas. Ya conocemos y saboreamos la corruptela y no podemos despegarnos cuales perros en celos. Tenemos nuestra singular y perversa historia y toda nuestra familia, esposa, esposo, hijas y hermanas, estamos infiltrados como cristianos aquí en la institución y hacemos cuánta corrupción podemos por orden y cuenta de nuestro amo Julio el coronel psicópata. Seguimos funcionando en la misma vibración criminal y el campeón tal vez no se ha enterado. En verdad nuestro Dios ha sido Julio Vásquez, y de él aprendimos lo que es hacer corrupción pero ya teníamos entrenamiento previo desde nuestros hogares; pues como autómatas hicimos y dijimos todo cuanto él colocaba en nuestras mentes y en nuestras bocas, mediante órdenes que no desobedecemos, porque es que el amo psicópata conoce nuestra naturaleza rabalera, de baja ralea e indigna y se identificó con nosotros el clan de la cristiandad, porque los burros del mismo pelo cuando se ven se saludan. Abonamos gratuitamente en el banco de los enemigos a personas respetables que no consideramos como hijos de Dios y de seguro nos esperarán en la encrucijada de la vida. Nos lucimos obedeciendo órdenes injustas e indecentes en contra de personas dignas y correctas, sólo para halagar al coronel psicópata y somos tierra fértil para seguir jalándole bolas al nuevo amo si nos introduce en la salsa de la corrupción. Somos el clan de los monos voladores que conectamos en ilación perfecta de corrupción sistémica con todo el equipo arriba descrito y seguimos funcionando acompasadamente para sacarle provecho ilícito e ilegal, más bien criminal a las actividades que se realizan en la institución. Nos hacemos llamar cristianos, para despistar a los ingenuos y a los centinelas para que bajen las barreras.

Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto.

Simón Bolívar

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí