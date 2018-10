COLUMNA El rincón de los miércoles #24Oct

La falta de agua, los súbitos apagones, el aumento de precios en los artículos de primera necesidad, el transporte público, y otros males que aquejan a los venezolanos sobrevivientes del caos nacional, siguen siendo los temas del día sin que se vislumbre una solución conjunto que nos alivie la pesada carga. En los barrios más humildes de las grandes capitales, y más aún en los municipios foráneos, se sienten los resultados de una pésima administración pública empeñada como está en seguir adelante con un sistema político que ya no da para más. Ya avanzamos hacia el fin de año y los problemas en el país no remiten, más bien se multiplican amenazando con empeorar en el 2019. No hay señales claras para ese futuro inmediato, todo se resume en grandilocuencias de los defensores de este paupérrimo socialismo el siglo XXI, que dicho sea de paso, se bate en retirada en nuestra América Latina como consecuencia del evidente fracaso de las gestiones de sus principales mentores. El gobierno de Venezuela, lamentablemente, sigue sumando protestas internacionales sin inmutarse y se está quedando sola en el concierto de naciones de todo el mundo, aunque esa circunstancia parece no importarle mucho a quienes ejercen el poder, más ocupado en los show televisivos dirigidos a la galería y no a las voces de los que reclaman una verdadera democracia para el país de Bolívar. Nos preocupa, por otra parte, el silencio de los medios radioeléctricos donde no hay espacios suficientes para denunciar lo malo y lo feo de un proyecto político responsable del hundimiento de este barco llamado Venezuela

II

Siguen las llamadas de auxilio de centenares de familias que no reciben el agua en el casco central de la ciudad de Barquisimeto. Ya los mensajes no tienen a Hidrolara como destinataria del S.O.S. , hoy esperan que sea Aguas de Lara la que atiendan los reclamos. Ayer los residentes en la Torre 16 se quejaban de la falta del preciado líquido. “Tenemos 9 das sin agua”-clamaban a través de las redes sociales. Están preocupados por un problema sanitario que puede afectarlos gravemente, especialmente a los niños de esa zona residencial. En una correspondencia enviada a los medios, los vecinos reiteran su solicitud a la gobernación o al Concejo Municipal para buscar una solución adecuada para una crisis que ya tiene ocho años.

III

Angelina Jolie, la bella actriz estadounidense, se ha ganado la admiración del mundo, no solo por sus numerosas películas, por su matrimonio con Brad Pitt y sus siete hijos adoptados, sino también por su gran sensibilidad hacia los problemas de los seres humanos más desprotegidos o victimas de gobiernos dictatoriales. Cuando redactamos estas líneas se reunía con un numeroso grupo de venezolanos que han emigrado a Colombia en busca de una alternativa para sus vidas. Quiso Angelina conocer en directo el sufrimiento de los inmigrantes procedentes de Venezuela y llevar hasta varios organismos internacionales el grave drama social que padecen….Los que viajen a Miami en estos días se les recomienda visitar el museo de la Diáspora Cubana donde hay una exhibición de objetos que pertenecieron a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, de cuya desaparición física se cumplen 15 años. Allí están sus vestidos, pelucas, su pasaporte cuando decidió abandonar la isla después de la llegada de Fidel Castro, zapatos, discos y decenas de fotos de sus conciertos. Celia, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo una gran vendedora de discos…..TV: Preguntan sobre el programa del peruano Jaime Bayly. La única forma de verlo en Venezuela es a través de Ypu Tube con un día de atraso. Sus seguidores se han multiplicado en los últimos meses. Ah, les recomiendo el serial “La Ley y el Orden”. La audiencia ha sido muy generosa con sus protagonistas y ocupan hoy un lugar de honor entre los programas en los Estados Unidos…..LA foto que acompaña esta columna es la de Angelina Jolie, la bella actriz solidaria con el drama de la diáspora venezolana.