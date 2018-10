ENTREVISTA Gema Zarina, la modelo barquisimetana que cautivó al mundo

Todos los ojos del mundo están cautivados por su belleza, carisma y sensualidad, algo que la convierte en una de las mujeres más importantes de la moda internacional… tiene su lado fascinante, humilde y carismático.

Sus desfiles y personalidad, la llevan a ser de las mejores modelos de la actualidad, Gema Zarina, una verdete barquisimetana que nació para triunfar.

No es fácil tener tanta responsabilidad, pero Gema sonríe siempre en cada pasarela y a cada reto, a ella le encanta demostrar que vino a triunfar. Nuevamente, elimpulso.com tuvo la oportunidad de conversar con la joven y exitosa modelo venezolana.

-¿Cómo se siente Gema Zarina, luego de desfilar para la princesa Nariratana de Tailandia y ser una de las representantes más importantes de Venezuela?

-Me siento tan emocionada, por el efecto que mis triunfos han causado en las personas. Yo he querido llevar un mensaje de motivación y productividad, haciéndoles ver que muchas veces eso que creen inalcanzable, está más cerca de lo que piensan. Cuando estás focalizado y amas con pasión lo que realizas, significa que tienes claros tus objetivos, ya después de allí no importa el cómo lo hagas, ten por seguro que vas a llegar. El secreto está en creer que lo alcanzas, amarlo con locura y despertar para ir a buscarlo porque sabes que te pertenece.

-¿A quienes les agradeces todo lo que has logrado?

-Se lo agradezco a Dios por darme la fuerza y colocar las palabras de aliento y motivación tanto en mí, como en mi familia y seres amados, que me vieron tantas veces caer pero siempre creyeron y apostaban a que me iba a levantar con mucha fuerza. Ellos son los que celebran mis triunfos y siempre trabajaban conmigo como un gran equipo. No estoy sola en nada de lo que hago, detrás de mí hay un grupo grandísimo de personas que nos hemos unido a este camino, por eso decidí crear mi canal Youtube Beauty Perception para llegarle a más gente, seguir motivándolos y mostrarle paso a paso lo que realizo de una manera más real y sencilla, con un toque de locura y simpatía, jajaja muy Gema Zarina.

Anteriormente, nos dijiste: soñar no cuesta nada y constantemente lo vives diciendo en tu cuenta de Instagram y YouTube.

-¿Cuánta importancia tiene para ti, seguir soñando en estos momentos?

-Es que soñar no cuesta nada, lo que cuesta es hacer tus sueños realidad. ¿Por qué yo quiero enfocarme en los soñadores? Por el hecho de que son personas que tienen fe, pero muchas veces no poseen las herramientas necesarias para lograr metas, ya que siguen soñando. Créeme, me pasa muchas veces, hasta que despierto u otra persona me hace reaccionar y digo yo sí puedo, sí creo y sí lo hago; con las afirmaciones me impulso, con mi familia me apoyo pero con mis pies y mis manos junto a mis deseos, camino, construyo y lo alcanzo.

Esto es justamente lo que quiero para todos, por eso pensé en crear ese lugar especial donde nos concentraremos e intercambiemos experiencias.

La energía unida crea una fuerza poderosa, somos seres llenos de pura energía y cuando nos damos cuenta de cómo podemos conectarnos y atraer todo, nuestras vidas se vuelven un paraíso. Yo sinceramente quiero un mundo mejor y estoy segura de que sembrando esta semilla y dando mis energías positivas al mundo, estoy comenzando a cambiarlo.

-¿Qué marcas de ropa ha marcado tu pauta? ¿Y a qué diseñador agradeces?

-A todos los que me han dado la oportunidad de mostrar mi talento, recuerdo mi primera semana de la moda en Milán, fueron 3 años intentando quedar en un desfile y no me mandaban a las audiciones, porque era ¨muy baja de estatura¨ hasta que un día me armé de valor y fui a hacer castings sin agencia, preguntaba a mis amigas y entregaba mis propias tarjetas de presentación, tenía sed de lograrlo y así fue como desfilé para Rocco Barrocco en el 2017.

Ese desfile hizo que una marea de cosas increíbles vinieran a mi vida, supe que podía con eso y más. Me regresé unos meses a Bangkok, donde desfilé para la princesa de Tailandia, y supe que era hora de irme a Nueva York, donde hoy día tengo la alegría de decir que he desfilado en tres semanas de la moda y en más de 40 desfiles diferentes, sin contar las campañas mundiales y revistas con la cual he trabajado… Han sido años maravillosos pero ¿Te digo la verdad? Anteriormente alcanzaba tantas cosas, pero sentía un vacío enorme. Lo que yo llamaba éxito no me llenaba, hasta que percibí que Dios me había dado este talento para demostrarle al mundo que junto a su mano y trabajando, todo era posible. Después todo comenzó a tener sentido y mi vida se llenó de felicidad y abundancia.

Ayudar es una de las acciones que debemos emplear todos los seres humanos, sin importar la profesión u oficio, en la unión está la fuerza y esa es mi filosofía de vida

-Ya son 6 años de haber ganado el Teen Model Venezuela 2012. ¿Cuánto ha avanzado Gema Zarina, desde ese momento? Y qué enseñanzas te dejó?

-Me dio la satisfacción de representar a mi país, tener una banda que dijera Venezuela, era un orgullo grandísimo, porque creí que debía ser una miss para representar a mi tierra y Dios me dio la oportunidad de llevar su nombre haciendo lo que amaba, Modelar.

-¿Qué significa ser bella, tener glamour y ser tan sencilla al mismo tiempo?

-Si te lo digo no sería sencilla jajaja, pero para mí, una mujer tiene que ser consciente de su belleza interior y con esto no quiero darte una respuesta común, porque yo muchas veces dudé de mi belleza y me vi comprometida a actuar como los demás querían que fuera o creían que debía ser.

Sabemos que la moda está ligada a las tendencias, pero al final eres tú quien elige como vestirte y como expresar tu personalidad.

Debes sentirte orgulloso de ser quien eres, enfrentando el miedo a mostrarnos, cuando finges, las personas se dan cuenta de tu máscara y eso está demostrado

Lo más hermoso llega cuando decides abrirte al mundo, te sientes como si te hubieras quitado un peso grandísimo de encima y empiezas a notar como todos te quieren de esa manera y quien no lo hace simplemente no es ni tu tiempo y mucho menos estar en tu vida. Desde que yo me abrí y solo me importó mi felicidad, comencé ser Gema Zarina otra vez y las mejores cosas iniciaron a suceder.

-Te caracterizas, por ser una modelo ejemplar, bella y elegante, tienes amigos y nunca deja de estar en contacto con ellos, te pregunto: ¿Tienes momentos agradables de tu paso por la Universidad Fermín Toro?

-Mis amigos son parte de mi hermosa vida ¿cómo puedo olvidar o descartar a las personas que me hacen feliz? Todos tienen un gran significado para mí y tú eres uno de ellos. Mi Universidad Fermín Toro, me dio un lugar donde comenzar a entender por qué tenía que comenzar a estudiar comunicación social y fue allí donde aprendí el concepto de que todo está en la forma como enviamos el mensaje. Gracias a mi tesis de grado, que fue la propuesta de mi canal Youtube sobre motivación personal y empoderamiento, pude descubrir que este proyecto de inspirar a las personas y mostrarles el camino era posible si aplicaba la constancia y las enseñanzas de la Universidad, estoy tan feliz por la calificación de 20 puntos obtuve en mi proyecto y sé que no los defraudaré, seguiré porque creo demasiado en lo que quiero.

-Para Gema Zarina, ¿qué significan Barquisimeto y EL IMPULSO?

-EL IMPULSO significa el medio donde yo siempre soñé aparecer, sueño que se hizo realidad por primera vez cuando gané el Teen Model Venezuela 2012. Porto siempre al diario El Impulso en mi corazón así como Barquisimeto, justamente allí expresé que soñaba con ser modelo internacional para desfilar en Nueva York y Milán. Su presencia y apoyo siempre ha sido de suma importancia para mí, se puede notar en la última nota cuando me nombraban como “Gema Zarina, la modelo venezolana que coronó su sueño en Nueva York“.

-Falta poco para verte graduar de licenciada en comunicación social: ¿Cuándo crees que culminarás esta linda carrera?

-Te tengo noticias Edwin, ya somos colegas. Triunfar siempre ha sido la clave para ti desde tu infancia, ¿crees que uno de los triunfos más significativos para tu vida, ha sido desfilar en la pasarela del New York Fashion Week? Muchos creemos en que existe la diferencia entre los triunfos grandes y los pequeños, pero eso no es así, absolutamente todos son importantes. El arte de aceptar y analizar las caídas, es el que te conducirá a la verdadera victoria de la vida. Las personas creen que algunos de sus triunfos son más grandes por el hecho de que atraen la atención, en realidad allí lo único que se está alimentando es tu ego, que cuando los seres humanos dependemos de él significa que el éxito está muy lejos de sus vidas, porque estaría dependiendo de las otras personas y no de ellos. New York Fashion Week era mi sueño, pero las pasarelas duran aproximadamente 30 segundos, por eso comprendí que lo más hermoso era el cómo llegué ahí y algo mucho más increíble ha sido usar todos estos triunfos, para ayudar e inspirar a otros a que alcancen los suyos, hoy en día es una de mis motivaciones más grandes.

-¿Qué momentos te dejó la estadía por la ciudad de la moda, Milán?

-Muchos recuerdos y enseñanzas, viví allí un año, pero descubrí que quería probar cosas nuevas, al final no me encontré en esa ciudad, al menos eso fue lo que creí, por eso decidí irme. Hoy por hoy no le daría jamás y nunca la culpa a un lugar, porque descubrí que todas las respuestas estaban dentro de mí y que tanto tú como yo.

Somos seres llenos de luz y podemos brillar donde quiera que vayamos

-¿Cuáles son los proyectos de Zarina éste año y para el 2019 qué quieres lograr?

-Mi fase como modelo sigue, estoy trabajando entre NYC y Bangkok, pero mis nuevos proyectos me encantan, he comenzado a estudiar actuación y comencé a trabajar en la TV tailandesa, en una serie que se estrenará en diciembre (ya el video está en mi canal), y este mes presento mi primera obra en uno de los teatros más importantes de Tailandia, la obra es The Licence, todo viene de la mano junto a la conducción de Beauty Perception, la creación de mi marca personal, entre otras cosas.. vienen muchas oportunidades pero para mí, la más hermosa es poder mostrar todo y que junto al público pueda conectarme, hacer llegar el mensaje que se tiene presente la intención y el deseo realizarla, debemos dejar un lado el individualismo y egocentrismo, planear y trabajar en base de nuestros sueños para así poder alcanzarla.