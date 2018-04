Los problemas por el suministro de agua en el estado Lara cada día se agudizan, afectando a los habitantes de la entidad, quienes en muchos casos tienen hasta tres meses esperando que una gota del vital líquido les llegue de manera regular por el grifo de sus hogares.

En el este de Barquisimeto la situación no escapa de la dura realidad que el resto de la ciudad atraviesa. Este lunes los vecinos de 17 urbanizaciones cerraron la Avenida Los Leones y El Cardenalito exigiendo una respuesta de la empresa Hidrológica del estado Lara, Hidrolara, que podría tardar más de lo normal.

Comunidades sedientas

Urb. Del Este, Urb. Santa Elena Norte y Sur, Colinas de Santa Elena, Fundalara Norte y Sur, edificios de la urbanización El Parque, Parque Barquisimeto, Residencias Tau, Los Girasoles, Luis Miguel, San Pedro, San Félix, Arco Iris, son algunas de las comunidades que no cuentan desde hace meses con el vital líquido.

José Lugo Yépez, coordinador de la Asociación de vecinos de Fundalara aseguró que desde los organismos competentes que dirigen el servicio público como Hidrolara y la Gobernación del estado existe un falta de gerencia en el servicio.

“Hay una negligencia total de los servicios y queremos que los organismos oficiales tomen cartas en el asunto no de una dos horas…las bombas se han ido dañando periódicamente, se queman las bombas…en el este nos surten desde la Represa Dos Cerritos y existen más de 300 tomas clandestinas a lo largo s de la tubería matriz, en sectores como La Carucieña y los barrios aledaños a la misma vieron que es más fácil pegarse a la tubería que pagar un cisterna”, denunció.

A este panorama se suma el hecho de que dos de las tres bombas de agua ubicadas en el sector El Carabalí que surte parte de Cabudare, norte de Santa Elenea, Colinas del Viento, y La Rosaleda están quemadas, luego de que supuestamente un rabipelado “atacara” el tablero que surte la caseta y las bombas.

Lugo explicó que existen tomas clandestinas donde hasta la maquinaria se pega en la tubería central que trae el agua hasta esta zona de Barquisimeto. Además esto ha generado que el caudal de agua haya bajado a 3 mil litros por segundo.

“Pareciera que la orden es peguénse en la tubería porque no podemos ayudarlos con el agua….”.

Diáspora criolla

Aparentemente, la diáspora venezolana que ha afectado a casi todos los sectores productivos y que hacen vida activa en el país, también llegó hasta los pasillos de la Hidrológica estadal, pues según Lugo, personal especializado en el mantenimiento del servicio hidrológico dejaron sus puestos de trabajo, por una mejor calidad de vida.

“La misma diáspora que ataca a Venezuela también afectó Hidrolara, más de 150 ingenieros y técnicos expertos en el área se han ido de la empresa…¿qué personal está atendiendo eso?”, señaló.

Dio el ejemplo de que en el norte de la ciudad hay un válvula que cierran y abren periódicamente para tratar de surtir de agua la zona, y hoy no tienen la experticia necesaria para hacerlo.

“No tienen personal técnico y no pueden atender nada, es una negligencia y falta de gerencia, y no pueden decir que no hay recursos porque ellos los tienen”, afirmó el dirigente comunal.

Otros problemas

A esta situación se suman otros inconvenientes como las constantes fugas de agua blanca en sectores como la Avenida Capanaparo, donde hay una filtración en el tubo principal, así como en la autopista Barquisimeto-Caracas , en la zona de Fundalara y la Avenida Caroní.

Los vecinos han elevado cientos de documentos y cartas presentando la situación y exigiendo una respuesta que hasta ahora no ha llegado y se ha convertido en un viacrucis constante para estos larenses que lo único que esperan es que les solucionen un problema competente a la autoridad regional.

“Hemos llevado cartas a la hidrológica, Emica, al alcalde tenemos problema con el dren, cloacas colapsadas, aseo, luminaria, capa asfáltica, gas”, dijo.

El llamado es a las autoridades la gobernadora Carmen Meléndez y el personal de Gerencia de Hidrolara a los atiendan.

“Nosotros somos un grupo técnico de cada comunidad y entendemos los términos técnicos y no nos pueden engañar… nosotros hemos canalizado de forma civilizada la situación, ya estamos cansados y no podemos estar pagando cisternas”, aseguró.