Defensa de Leopoldo López exige su liberación inmediata tras confesión de Ortega Díaz

Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del líder político venezolano y preso de consciencia Leopoldo López, pidió este jueves su liberación inmediata, luego que la Fiscal General en exilio, Luisa Ortega Díaz, admitió en una entrevista radial en Colombia que recibió presiones del entonces presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, para incriminar al líder de Voluntad Popular en los asesinatos de Bassil Da Costa y Juan Montoya, el 12 de febrero de 2014.

A juicio de Gutiérrez “procede la libertad inmediata del ciudadano Leopoldo López; de lo contrario, lo que se traduce es la confesión por omisión del Estado venezolano en haber participado de manera directa en generar instrucciones y mecanismos de presión para el enjuiciamiento y condena de una persona inocente”.

Según el penalista, a nivel internacional, “esto es evidencia de los crímenes de persecución, que se están denunciando en la Corte Penal Internacional (CPI), y Leopoldo López es una de las víctimas”.

Más temprano, el partido Voluntad Popular emitió un comunicado en el que destaca que “la afirmación de la Fiscal General ratifica lo que ha estado detrás de toda esta persecución contra Leopoldo López durante todos estos años: inhabilitarlo de la competencia electoral. No hay duda de que Leopoldo ha sido el liderazgo más temido por el sistema chavista-madurista: Chávez se aseguró de inhabilitarlo en 2005 por 9 años y cuando ya estaba por cumplir esa inhabilitación injusta, Maduro se aseguró de encarcelarlo por casi 14 años”.

Para Leopoldo López Gil, padre del líder venezolano preso de consciencia de la dictadura de Maduro, “esas declaraciones no me sorprenden porque sabíamos que eso era una realidad. Desde un principio actuó, no sé si bajo presión, pero sí bajo una instrucción”.

Agrega que, tras cuatro años privado injustamente de libertad bajo un proceso amañado, “Leopoldo sigue sintiendo que cumplió con su deber y obligación de enfrentar a una dictadura injusta, que lo único que ha logrado con su encierro es despertar a la conciencia venezolana e internacional sobre lo que es un crimen de humanidad sobre una nación como es Venezuela”.

Leopoldo López es conocido mundialmente por su firmeza y convicción frente al régimen de Nicolás Maduro, convocando permanentemente al pueblo venezolano a “alzar su conciencia frente a una dictadura corrupta y hambreadora”, razón por la que en febrero de 2014 fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, a 90 minutos de la capital, y sometido a un juicio que, en palabras del fiscal acusador Franklin Nieves, “fue amañado y ordenado por altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, fabricando pruebas para condenarle a 14 años de prisión”, lo que hoy ratifica la Fiscal General Ortega Díaz.

Durante su injusto encarcelamiento López ha sido víctima de la violación de sus derechos humanos y fundamentales, incluso métodos de tortura que han sido denunciados y condenados por el Alto Comisionado de la ONU, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Parlamento Europeo, entre otras organizaciones garantes de derechos humanos, que permanentemente junto a líderes mundiales, gobiernos, parlamentos, intelectuales, artistas, han exigido su libertad inmediata.