Delsa Solórzano: Caso Óscar Pérez ya está en instancias internacionales

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Delsa Solórzano presentó este martes una serie de videos relacionados al caso Óscar Pérez e informó que los expedientes de este hecho fueron consignados a la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“Ya esto está en instancias internacionales, hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a quien ya le consignamos el expediente”.

Afirmó que Óscar Pérez y quienes lo acompañaban “fueron víctimas de una ejecución extrajudicial”.

La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento Nacional acotó, luego de proyectar uno de los videos donde se observa a Óscar Pérez, que “vimos un proceso de negociación donde quedo claramente establecido que hasta ese momento no había heridos y que hay un mayor con el que conversa Oscar Perez y otra voz que se escucha y dicen que ya se van a entregar y deja constancia de que no hay heridos”.

Solorzano denunció que durante el sepelio en el cementerio del este en Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana “con bombas lacrimógenas amenazaba a familiares para que no pasaran”.

“¿Estaba Lisbeth embarazada?, pues la autopsia no lo dice ,por eso se requiere el protocolo de autopsia. ¿habían niños en el lugar? No tenemos prueba de ello, no tenemos denuncias de que hubieran niños en el lugar y la última pregunta ¿son los cuerpos de estos masacrados los que están sepultados? Si son sus cuerpos” puntualizó la diputada.