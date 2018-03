FOTOS+VIDEO Pensionados piden al Gobierno que se respeten los años de trabajo #14Mar

A propósito de la medida tomada por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), sobre el cobro de pensiones por terminal de cédula, que empezará como prueba piloto a partir del 20 del mes en curso, Edgar Silva, coordinador nacional del comité de Derechos Humanos para la Defensa de Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, expresó su rechazo a la medida.

“La situación de los pensionados es dramática, como todo el país. Cada día se anexa otra estación a lo que es el viacrucis que están padeciendo los pensionados a nivel nacional”, expuso.

Es pública y notoria la situación que viven las personas de la tercera edad al momento de cobrar pensiones en los bancos del país: madrugar, hacer colas de hasta tres días, cobro no completo de los montos otorgados por concepto de pensiones, pero ahora se suma la medida que para la Sudeban ayudará agilizar las transacciones en los bancos, lo que a los propios pensionados no es así, manifiestan que ahora todo será peor, que es otro obstáculo para poder obtener lo que con años de trabajo se han ganado y que a sus pareceres no es suficiente.

“Con 549.705,04 bolívares no podemos comprar nada, si compramos un kilo de arroz y un kilo de queso es mucho. El presidente hizo un aumento que no cubre ningún tipo de necesidad de las personas. Con eso no se vive ni se come, mucho menos se trata una enfermedad a nuestra edad”, denunció Silva.

La situación con los jubilados y pensionados no es otra cosa que un atentado con los mimos, puesto que el monto a cobrar es mucho menor que los bonos que reparte el Gobierno a personas que en muchos casos son personas que ni han llegado a trabajar, así lo considera el coordinador de Derechos Humanos.

Testimonio de esta situación es el señor Jesús Contreras, quien manifiesta que cobra su pensión en el Banco Bicentenario y dura hasta tres y cuatro días para cobrar su pensión por completo, lo que al final gasta en puros pasajes, aparte expone que los bancos promocionan que ahora se puede utilizar la pensión también realizando compras electrónicas pero los puntos en la ciudad nunca sirven o aumentan el costo de los productos cuando es por punto el pago; y los cajeros solo dan 10.000 bolívares que no sirven ni para pasaje.

“Los pensionados le pedimos al Gobierno que respete la experiencia y los años de trabajo. Queremos vivir con dignidad, tranquilidad y en paz. Resuelvan los problemas de alimentación, de medicina y sobre todo la hiperinflación que estamos viviendo todos en el país”, dijo Silva.