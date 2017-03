Piden auditoría a Hidrolara por alza de tarifas

Para el año 2007 trabajaban para la hidrológica del estado un total de 198 funcionarios. En la actualidad, el número de empleados de Hidrolara se ha elevado a 700. Las tarifas se ajustan periódicamente para pagar esa nómina tan cara, así lo denunció el diputado Orlando Miranda, quien presidió el citado organismo hace 10 años.

Asimismo, indicó que la Gobernación de Lara gastó al menos 70 mil millones de bolívares en publicidad en 2016 a propósito de las nuevas letras corporativas y diseños alusivos al nuevo eslogan del gobernador Henri Falcón.

Tales señalamientos los hace Miranda en virtud de la presentación de la memoria y cuenta que hizo el mandatario regional el pasado 30 de enero en el Consejo Legislativo del estado Lara.

Se conoció que ambos funcionarios conversaron y que Miranda cuestionó a Falcón al respecto.

-Una vez que el gobernador concluyó su informe de gestión le hice dos reflexiones, la primera es que me parece injusto para con el pueblo el incremento paulatino de la tarifa de agua potable. En los últimos cuatro años se ha aumentado el servicio 19 veces. Es cierto que hay inflación pero también es cierto que Hidrolara pasó de tener 198 trabajadores en 2007 a 700 en 2017.

Miranda señala que la nómina de Hidrolara es tan inmensa que la institución se quedó sin posibilidad de maniobra para pagarle a las operadoras oportunamente, acumulándose hasta cinco y seis meses sin cobrar.

“Por eso hay tantas denuncias de las comunidades porque las operadoras no tienen capacidad de respuesta. Lo mismo ocurre con los cisterneros. Había 200 cisternas en 2007 y ahora apenas hay 60 unidades por lo cual el suministro de agua para Iribarren es caótico”.

El parlamentario del Consejo Legislativo del estado Lara apuntó que se conformó una comisión compuesta por los diputados Luis Contreras y Anna María de Palo a fin de que se audite a Hidrolara.

-Me parece que los aumentos son ilegales y contravienen la norma porque el único ente que puede autorizar el incremento de las tarifas de agua potable es Hidroven, apéndice del Ministerio de Ecosocialismo y Agua.

Reiteró que Hidrolara está utilizando los bienes que están percibiendo por concepto de tarifas para pagar la nómina.

-Por ningún lado se observa que se estén repotenciando los camiones cisternas, vehículos u otro. Eso es para pagar pura nómina.

El otro punto que Miranda le manifestó a Falcón tiene que ver con las inversiones en letras corporativas y otras figuras que se observan en Barquisimeto y otros municipios.

-Será muy estético pero gastar casi 70 mil millones de bolívares en publicidad, figuras, en la entrada de Carora, en el distribuidor Jirahara, Santa Rosa, etc., no me parece nada sensato cuando tenemos al Hospital Central Antonio María Pineda con un padecimiento de insumos por falta de recursos.

Añadió que no es posible culpar al gobierno de esta situación, ya que el Pastor Oropeza sí tiene medicamentos e insumos.

Enfatizó que el gobernador debe tomar esos recursos que se usan en publicidad oficial para la compra de medicamentos.

-Nosotros en el Consejo Estadal de Planificación no le hemos aprobado nada de eso (recursos para figuras y letras). Eso lo incluye él en su presupuesto y no puede ser porque tenemos cloacas colapsadas, pésimos servicios de agua potable, etc.

Finalmente dijo que el caso de las tarifas será presentado ante la Defensoría del Pueblo y la ZODI.