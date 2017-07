VIDEO MUD: Que el paro sea para demostrar que el pueblo no permitirá una Constituyente #25Jul

Los diputados de la Asamblea Nacional por el bloque unitario ofrecieron este martes una rueda de prensa en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática para dar detalles y recomendaciones de lo que será el paro cívico nacional convocado para este miércoles 26 y jueves 27 de julio durante 48 horas.

José Manuel Olivares dijo que en nombre de los más de 7 millones de venezolanos que acudieron a las urnas el pasado 16 de julio ratificaba la agenda establecida por la oposición para los próximos días.

Señaló que este miércoles desde las 06:00 am y hasta el viernes a la misma hora, los venezolanos están listos y preparados para iniciar la jornada de protesta. Pidió a empresarios no abrir sus negocios y no tomar sanciones contra los empleados que no acudan a sus puestos de trabajo.

A la clase trabajadora sumarse a esta iniciativa tal y como lo demostraron la semana pasada con el primer paro de 24 horas.

Además dio otras recomendaciones: “Permitir el paso a personal médico, a periodistas, a personas con emergencias de salud…que el paro sea una jornada que demuestre que el pueblo no permitirá la Asamblea Nacional Constituyente, una jornada que demuestre que podemos paralizar este país, que tenemos la fuerza los trabajadores”, dijo.

Agregó que con esta iniciativa se debe demostrar “el compromiso de empresarios, que calle sigue, que fuerza del cambio está en todos nosotros”

Por su parte, el diputado Juan Requesens señaló que “Si usted no abre su empresa y no va a trabajar y quiere trancar la calle, tranque la calle”

“Nosotros no tenemos otra opción, otro compromiso con el país que es dejar todo lo que tenemos…Este país está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con las armas de la Constitución”, afirmó.