Meléndez se comprometió a mejorar el servicio de agua en Simón Planas

El XXVII aniversario de la autonomía del municipio Simón Planas fue celebrado, ayer, con la presencia de la candidata a la gobernación del estado Lara, almiranta Carmen Meléndez.

Según lo anunció el alcalde Fermín Marín, durante su estadía en la capital del municipio, Sarare, la aspirante se comprometió a poner de nuevo en funcionamiento el pozo de agua ubicado en el sector El Milagro, el cual surte de agua al casco central del pueblo.

Desde hace aproximadamente tres meses, dijo la autoridad municipal, parte de la población no goza del servicio como es debido. Culpa al gobernador Henri Falcón y a la gerencia de la hidrológica por la demora en buscar una solución: “Los alcaldes foráneos siempre hemos tenido el problema de que no existe el acompañamiento del gobernador. A la candidata a gobernadora se le planteó hoy (ayer) que el casco central está sin agua porque se quemó una bomba hace aproximadamente tres meses y no ha habido manera de que el gobernador o Hidrolara nos apoye”.

Marín criticó que durante la gestión de Falcón la atención se ha centrado en Iribarren y Palavecino. “Para los municipios foráneos ni puntura hay”, se quejó.

No solo en el casco central de Sarare tienen suministro de agua deficiente. En el caserío Chupa la Flor hace unos cuatro meses se dañó una bomba y la avería afecta a 119 familias, como lo declaró a EL IMPULSO la habitante de esa zona, Reina Rodríguez. La inseguridad y la falta de medicinas, sumó María Medina, son otras de las preocupaciones de los sarareños.

A los pobladores Meléndez agradeció por el recibimiento y felicitó por los 27 años de autonomía. Junto con las personas que se acercaron a la plaza Bolívar de Sarare, en la tarde, cantó el cumpleaños al municipio después de haber recorrido las calles del pueblo desde el auditorio Maestra Aida Peralta.

“Estoy confiada en el pueblo. He recorrido todos los rincones del estado y puedo decir que soy tan guara como ustedes”, dijo la candidata y como lo ha repetido en cada parada de la “Ruta de la esperanza” –como se denomina su campaña- aseguró que de resultar electa gobernará junto con el pueblo sin importar la ideología política.