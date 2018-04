Antonio Montes de Oca presenta “Abril…un homenaje a la valentía, a la creatividad”

En abril de 2017, las calles de Venezuela se encienden por las protestas anti gubernamentales, con miles de ciudadanos expresando su descontento en marchas, plantones y enfrentamientos con las fuerzas policiales.

El número de fallecidos y apresados aumenta cada día, así como las detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Ningún venezolano pudo escapar a esta realidad, ni siquiera los que se encontraban en otras latitudes.

Mientras esto sucedía, el artista plástico Antonio Montes de Oca estaba residenciado en Argentina y seguía en la distancia el devenir de estas protestas, día a día. Nunca antes había utilizado el arte como medio de denuncia política, y tampoco se habían suscitado hechos de esta magnitud en nuestro país, pero la necesidad de expresar lo que estaba sucediendo lo llevó a dejar de un lado lo que venía haciendo y comenzar a trabajar con los rostros de la resistencia.

-En estos rostros vemos a todos y no vemos a ninguno. ¿No querías hacer algo anecdótico?

-“Veía fotografías y me iba inspirando en ellas, son casi retratos de los jóvenes que iban cayendo, pero no son registros de nadie en particular sino lo que me iba imaginando. Así siempre es mi proceso, fíjate que en lo que estaba trabajando anteriormente con el circo, siempre son personajes que yo me imagino, pero no existen, no es una puesta en escena. Igual pasa con estos personajes en ABRIL, son rostros que ves y te quedan en el inconsciente y los vas desarrollando, sin que sean un retrato de alguien en particular.

Hay gente que trabaja el hiperrealismo y hace todo idéntico, pero en mi caso yo concibo el arte de otra forma y no pretendo anclarlo a la realidad. El arte no busca dar respuestas, sino que cada quien halle las suyas y así pasa con esta serie.”

-¿Consideras que esta serie ya está concluida?

“Yo nunca cierro los temas, además este es más conceptual y simbólico que otra cosa. Una de las cosas que a mi más me preocupan en mi pintura es el lenguaje plástico, más que los temas en si porque esos van y vienen. Este tema llegó por los hechos, pero cuando todo esto pase probablemente el trabajo tendrá una intención opuesta a la de ahora. Y allí hay un reto, porque yo puedo hacer con mi obra lo que yo quiera, pero es vital para mi que cuando la gente vea mis pinturas reconozca mi lenguaje.”

-Además del tema social, ABRIL marca distancia en relación a tus series anteriores, porque utilizaste materiales reciclados en su elaboración, ¿a qué se debe esto?

“En Buenos Aires no tenía taller, comencé a trabajar con unos creyones y unos lapiceros y la obra fue tomando cuerpo. Los soportes estaban en la calle, por las tardes salía a caminar y recogía cartones de las tiendas y ese fue el primer medio de las obras, luego me compré unos acrílicos, también recogí maderas. Me planteé hacer las obras con lo mínimo y así la fui desarrollando.

Ya cuando regresé a Venezuela, retomé el lienzo en el bastidor, unos de formato pequeño y otros dos de gran tamaño y esos forman parte de esta serie también, pero quise darle continuidad al tema del reciclaje y me dispuse a hacer una instalación con las bandejas que uso como paletas en mi taller, le fui agregando otros elementos y representado escudos que representan a los caídos en las protestas. Cuando llevaba cien me detuve.”

Todo este trabajo fue tomando cuerpo entre Argentina y el taller del artista en Venezuela, y aunque Antonio Montes de Oca no creía que iba a poder exhibirlo en nuestro país, VGA Galería de arte invita la inauguración de esta exposición que fue bautizada con el nombre “ABRIL”, rindiendo homenaje a quienes han hecho frente al opresor, no solo el año pasado sino en 1910, 2003 y tantos abriles republicanos que han sido expresión del pueblo.

La cita será este jueves 19 de abril a las 4 de la tarde en la Sala Giotto del Club Ítalo Venezolano de Barquisimeto. La entrada es libre, así como el pensamiento de los venezolanos.