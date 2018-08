Miss Venezuela Mundo 2017 demanda a la OMV #18Ago

Veruska Ljubisavjlević, Miss Venezuela Mundo demandó a la Organización Miss Venezuela (OMV) pues después de una reunión “no oficial” se le informó que el derecho a representar al país en el concurso Miss Mundo se le negó a casi un año de ser coronada.

“En una reunión no formal las señoras Nina Sicilia y Maria Gabriela Isler (parte de la nueva directiva de la OMV) me informaron que mi participación en el Miss World no sería efectiva. Entonces por qué en la noche del Miss Venezuela 2017 se permitió que se me otorgará la banda y corona de Miss World? Por qué informarme de tal decisión tanto tiempo después.?”, escribió la reina de belleza en su cuenta de Instagram.

Las razones por las que la virreina nacional estaría quedando fuera de la contienda mundial sería que este año, Julia Morley, dueña del concurso Miss Mundo, exige que las muchachas que irán a concurso tienen que ser elegidas el mismo año y no el año anterior.

Por estas razones es que tras la demanda introducida por Ljubisavjlević, el pasado 16 de agosto el Tribunal Quinto de Primera Instancia de la Circunscripción Jucial del Distrito Capital ordenó a la OMV a suspender la realización del certamen Miss Venezuela, pautada a suceder el próximo 12 de septiembre de este año, así como los eventos previos.

En un comunicado de prensa, la OMV aseveró que ya los abogados expondrán las razones para que esa “temeraria e infundada” demanda sea desestimada pues a su juicio todas sus actuaciones han estado apegados a la ley.

En una rueda de prensa, la directiva de la OMV habría asegurado que estaban “haciendo todo lo posible” para que Ljubisavjlević fuese la elegida para ir al concurso de origen inglés.