Esta es la nueva serie Galaxy A de Samsung

Samsung ha presentado este lunes los nuevos modelos de la serie Galaxy A: el modelo A5 de 5,2 pulgadas y el modelo A3, de 4,7.

Ambos móviles cuentan con estructura metálica y parte trasera en cristal 3D, disponibles en cuatro colores: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist y Peach Cloud, y disponible en Europa a principios de febrero.

Tanto en el A5 como en el A3, tienen un nuevo sistema de autofoco y una mejor cámara que captura imágenes más nítidas en condiciones de poca luz. Para hacer los selfies cuentan con Botón de Cámara Flotante y opción de hacer fotos usando la pantalla como flash, añadiendo así la luz necesaria. Las cámaras cuentan también con filtros específicos para cada imagen, como el filtro de comida, por ejemplo, que optimiza colores y contrastes.

Llama la atención la resistencia al agua de ambos dispositivos, ya que cuenta con certificación IP68 para evitar problemas con lluvia, sudor, arena y polvo, así como la oferta de Samsung Pay, para poder realizar pagos usando NFC.

En lo que respecta a seguridad, podemos hacer backups en la nube con Samsung Cloud y proteger nuestro contenido con autentificación biométrica.

La conexión se realiza con USB Tipo C, y cuenta con pantalla Always On Display para consultar las notificaciones importantes sin tener que desbloquear el dispositivo.

Sobre las especificaciones técnicas, tenemos:

Nuevo Samsung Galaxy A5

Conexión: LTE Cat.6

Pantalla: 5.2” FHD Super AMOLED

Procesador de aplicaciones: 1.9GHz ocho núcleos

Sistema operativo: Android 6.0.1 (Marshmallow)

Cámara: Frontal y trasera: 16MP (F1.9)

Vídeo: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Audio: MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Funciones adicionales: Samsung Pay, Samsung KNOX, S-Voice

Conectividad: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Tipo C, NFC (UICC, eSE)

Sensores: Acelerómetro, proximidad, geomagnético, luz RGB, Hall, escáner de huella dactilar

Código IP: IP68

Memoria: Almacenamiento 3GB RAM + 32GB

Ranura Micro SD: hasta 256GB

Dimensiones: 146.1 x 71.4 x 7.9 mm

Batería: 3,000mAh, carga rápida

Nuevo Samsung Galaxy A3

Las diferencias con respecto al A5 son:

Pantalla: 4.7” HD Super AMOLED

Procesador de aplicaciones: 1.6 GHz ocho núcleos

Cámara: Trasera: 13MP (F1.9), Frontal: 8MP (F1.9)

Funciones adicionales: Samsung KNOX, S-Voice

Memoria: Almacenamiento 2GB RAM + 16GB

Dimensiones: 135.4 x 66.2 x 7.9 mm

Batería: 2,350mAh

Aún no se han divulgado los precios.