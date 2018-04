Cristiano salva al Madrid ante la tenacidad de Juventus

Cristiano Ronaldo salió al rescate del Real Madrid cuando vivía la peor de sus pesadillas.

El astro portugués transformó un penal en los descuentos para prevenir que Juventus completase otra impensable remontada en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y darle a su Real Madrid el pase a la siguiente ronda pese a perder 3-1 el miércoles.

La anotación en extremis bastó para certificar la victoria 4-3 en el marcador global para el Madrid, el campeón de las últimas dos ediciones.

“Hemos sufrido”, reconoció Cristiano. “Nos sirve para aprender, el partido nos vale como lección. En el fútbol nada está regalado, hay que pelear hasta el final. Somos justos vencedores”.

Al día siguiente que su acérrimo rival español Barcelona dilapidó una ventaja de tres goles ante la Roma en Italia, el Madrid estuvo a punto de capitular de la misma manera.

Pero el esfuerzo épico de la Vecchia Signora se diluyó cuando Medhi Benatia empujó por detrás a Lucas Vázquez en el corazón del área casi al término de la prolongación.

El arquero Gianluigi Buffon, en el que pudo haber sido su último partido en la Liga de Campeones, fue expulsado poco después por sus airados reclamos a la decisión del árbitro.

La afición del Madrid en el estadio Santiago Bernabéu le rindió una ovación de pie a Buffon al salir de la cancha.

“Estoy bien, la vida sigue”, dijo el arquero de 40 años. “Estoy feliz y orgulloso de mi equipo. Hicimos real algo que parecía imposible, es una pena que acabara así”.

Buffon también disparó duras críticas al árbitro inglés Michael Oliver por pitar el penal en la agonía del enfrentamiento.

“Si pitas un penal así en el minuto 93 no eres un hombre, eres un animal”, dijo Buffon. “El árbitro no tiene corazón, lo que tiene es un cubo de basura. Un buen árbitro no arruina rompe el fantástico trabajo de un grupo a los 90”.

Cristiano opinó lo contrario

“No entiendo por qué protestan. A Lucas le han dado por detrás. Si no le hacen el penal, es gol”, señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En la otra semifinal de la noche, Bayern Múnich avanzó con un empate 0-0 contra el visitante Sevilla. Los flamantes campeones de la Bundesliga hicieron valer la ventaja que consiguieron con la victoria 2-1 en la ida.

El Madrid ganó 3-0 en la ida la semana pasada, cuando Cristiano anotó con una sensacional chilena para su segundo gol del partido.

Para ilusionarse con la remontada, Juventus no pudo tener un mejor arranque el miércoles. Mario Mandzukic abrió el marcador con un cabezazo cuando apenas habían transcurrido dos minutos en el estadio Santiago Bernabéu. El atacante croata aumentó la diferencia con otro frentazo cerca del descanso y Blaise Matuidi facturó el tercero en el arranque de la segunda mitad tras un garrafal error del arquero Keylor Navas.

Pero Cristiano, en su partido número 150 en Champions, firmó su gol número 120 en el torneo, al convertir el penal con un disparo potente al ángulo superior. Lo festejó sacándose la camiseta para mostrar el torso a la eufórica hinchada del Madrid.

“Creo que el equipo se merecía al menos la prórroga, nos quedaban dos cambios y buenas probabilidades de pasar”, dijo el técnico de la Juve, Massimiliano Allegri. “Llorar no sirve para nada”.

La última palabra la tuvo Cristiano, autor de 21 goles en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones, además de marcar en 11 partidos seguidos de la Champions.

El penal fue señalado cuando Vázquez se aprestaba a rematar a boca de jarro, luego de un balón que Cristiano había peinado al área. Los jugadores de la Juve rodearon a Oliver, quien al parecer consultó con el juez de área antes de tomar la decisión.

“Si queremos hablar del árbitro, digo que sí es penal”, afirmó Zidane. “Pero ellos hicieron un muy buen partido y nosotros, regular. Hemos creído hasta el final para pasar. Viendo los dos partidos, creo que nos merecemos el pase”.