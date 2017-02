Capriles: Si Maduro renuncia hoy, tendríamos un presidente narcotraficante #15Feb

Este miércoles el líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles se pronunció en torno a la acusación que formulara el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en contra del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami. “Lo mínimo que tiene que hacer el Aissami si tiene algo de dignidad y respeta al pueblo, es separarse del cargo”, dijo Capriles ante los medios nacionales e internacionales.

Capriles pidió la renuncia de El Aissami por ser un cargo que no es de elección popular. “El cargo de Vicepresidente no es un cargo de elección popular, es un cargo por decreto”.

Asimismo instó a la Fiscalia a investigar estas acusaciones en contra del vicepresidente.

Capriles aseguró que las cercanías entre El Assami y Samark Lopez son muchas. “El señor acusado de ser testaferro hasta vota en el mismo colegio, así de cercanos son”, dijo Capriles.

Criticó las declaraciones de la Canciller, Delcy Rodríguez en defensa de El Aissami. “Aquí no se trata como dice la Canciller de un tema de legalidad. No se trata de las leyes venezolanas sino de las de Estados Unidos. Esta es una acusación contra el sr El Aissami y él debe responder”.

Retó al gobierno sobre caso Odebrecht

Capriles instó al gobierno a abrir una investigación del caso Odrebrecht en la que asegura están ligados varios funcionarios del gobierno. “Yo tenía previsto viajar a Colombia, pero con la acusación de Maduro de ayer me quedé para conversar con ustedes. Están tratando de ver cómo nos involucran en el caso de Oderbretch. Mientras he sido gobernador de Miranda nunca he firmado un contrato con Odebrecht… Que abran la investigación, los reto!”, dijo Capriles.

Obras inclusas de Odebrecht en Miranda son de Diosdado Cabello

“Yo pongo todos los archivos de la gobernación a disposición para que revisen”, dijo Capriles insistiendo en que él no ha firmado ningún documento o contrato con la empresa brasileña.

”Mientras he sido gobernador de Miranda jamás, nunca, he firmado un contrato con Odebrecht, ni un solo contrato en la alcaldía de Baruta o gobernación de Miranda, ni uno solo, y cualquier cosa que aparezca, cualquier documento que pretendan sacar ahí es forjado”, dijo.

Recomendó a los periodistas investigar para que conozcan en que gobierno se firmaron los contratos del Estado Miranda con Odebrecht, al tiempo que mencionó a Diosdado Cabello cuando fue gobernador de la entidad.

Validación de partidos pasa a segundo plano frente al caso de El Aissami

En torno a algunas preguntas realizadas por los periodistas presentes sobre las elecciones y la validación de partidos, Capriles les indicó que las preguntas deberían ser a los encargados de ese tema de cada partido. “Yo estoy pendiente de los temas que de verdad están afectando gravemente a nuestro país. Las acusaciones en contra de el segundo al mando de nuestro país, es un escándalo mundial”.