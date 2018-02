Psicólogo Robert Lespinasse: El venezolano vive hoy en día en estrés permanente

El venezolano vive en una constante presión, debido a la situación política, social y económica por la que atraviesa el país; la situación se hace cada vez más tensa, cada vez más complicada desde el punto de vista emocional, vivimos un sobresalto y una constante tensión, vivimos hoy una situación nueva durante todos los días, todo el tiempo, esto mantiene los sistemas de alarma del organismo en constante funcionamiento, produciendo un inmenso desgaste.

El pronunciamiento corresponde al psiquiatra y ex director de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Robert Lespinasse, al ser consultado en torno al impacto que tiene en el ciudadano, los escenarios en los cuales se está desarrollando su vida diario y como afecta su salud.

-Los venezolanos viven un estrés crónico, ya no es un estrés como una situación puntual que se produce en un momento dado por alguna circunstancia, sino que es un estrés permanente, lo cual altera el funcionamiento normal de las personas. Este tipo de estrés se caracterizaría por el estado de angustia, de ansiedad, donde la persona siente que algo va a pasar, pero no sabe qué, lo que le va a producir en un individuo un estado de “insomnio, come mucho o deja de comer, debido a que le da un apetito excesivo o el apetito disminuye totalmente, también se puede mantener expectante, esperando lo que va a pasar-, asegura el especialista.

Destaca que el éxodo que vemos día a día de venezolanos, también genera secuelas o repercusiones, tanto en la persona que se queda como en la persona que se va, debido a que “quedan cuadros de depresión terribles, las familias se separan, se dividen (…) la soledad es una de las cosas más terribles que un ser humano puede vivir”.

¿Cómo sobrellevar la situación?

El doctor Lespinasse apuntó a que “hay varios recursos que tenemos que usar para apalear un poco esta situación que nos está afectando; el primero es el soporte que representa la unión familiar, ese amor entre familia es un elemento que ayuda mucho, porque la persona no siente que esté luchando estérilmente y al mismo tiempo solo y sin poder tener a alguien con quién compartir un poco su situación; el otro elemento es, fundamentalmente, la dosificación de la información, de la noticia, no debemos estar desinformados, pero tampoco excesivamente informados”.

Al hacer referencia a la pregunta constante, de que si el venezolano todavía tiene fuerza emocional para hacer frente al estrés que trae consigo la situación en la que se encuentra Venezuela, Lespinasse afirmó que “afortunadamente todavía hay personas que están produciendo respuestas”, el problema se refleja en que dado la “poca solidez de los grupos que representan el liderazgo, los cuales tienen una credibilidad perdida, hace que haya una gran decepción”.

Asimismo, Lepinasse manifestó que hay otro elemento importante dentro de todo este problema emocional, y este elemento esta relacionado con “la ausencia total de medicamentos con los cuales ayudar a los pacientes”, expresando que los medicamentos como los antidepresivos, tranquilizantes, los ansiolíticos, los antipsicóticos, no se consiguen en el mercado.

-Ver al paciente en esas condiciones y no tener como lograr que consiga los medicamentos, y si los consigue afuera son carísimos, es una situación que nos está asfixiando cada vez más; viendo a los pacientes morirse o suicidarse o llegar a situaciones en las cuales se deterioran marcadamente porque no tenemos con que ayudarlos a resolver el problema-, comentó con preocupación el psiquiatra Robert Lepinasse, en Fedecamaras radio.