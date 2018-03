Ramos Allup: Frente Amplio integra a todos los sectores para la toma de decisiones políticas

El Frente Ampio forma parte de un esfuerzo unitario para integrar a los sectores que no se sentían representados por la MUD, aseguró el secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup; asimismo indicó que la inscripción de Henri Falcón como candidato “menoscaba” la posición que ha sostenido la coalición con respecto a los comicios presidenciales, y reiteró que no será candidato porque no existen garantías para el proceso.

Ramos Allup explicó que “esta no es una lucha solamente de los partidos. Se nos venía criticando en la MUD que allí estaban representados solamente los partidos políticos y eso es así, porque ciertamente la MUD no es sino una representación de los partidos políticos. La Mesa sigue haciendo su trabajo político, que es el trabajo de los partidos. Pero estamos integrados también aquí los partidos políticos porque aquí hay otros sectores que no forman parte de la MUD”.

Aclaró que el Frente Amplio no es un organismo corporativo, esto no es una asamblea de organizaciones donde cada una tiene un voto. Las decisiones hay que tomarlas entre todos, porque si las decisiones no cuentan con el respaldo de todos, muy pocas posibilidades tienen de triunfar. Esto es un esfuerzo unitario para que aquellos sectores que decían que no se hallaban integrados a la toma de decisiones políticas, ahora lo estén. Más allá de cualquier organigrama, de cualquier proyecto, la vida o eficacia de un organismo tiene como sustrato la buena voluntad de quienes lo integran. Si quienes integran este frente, están de verdad dispuestos a luchar por lograr unas elecciones libres y separación de poderes; es decir, un cambio democrático, seguramente que esto va a funcionar, aseguró.

Ramos Allup también se refirió a la inscripción de Henri Falcón como candidato presidencial: “El hecho de que se haya inscrito un candidato, menoscaba o disminuye el planteamiento que tenemos de no concurrir a elecciones. ¿Qué pasa si nadie se inscribe? ¿Qué hubiera pasado si nadie se inscribe? Competía el Gobierno solo. Yo respeto las decisiones de los demás, pero esa inscripción debilitó la posición que teníamos con respecto al proceso electoral. Si Henri Falcón se retira después de haberse inscrito, sería un excelente mecanismo de presión. Pero no sé si lo vaya a hacer, porque yo no puedo tomarme el atrevimiento de opinar por nadie. Esa es una decisión de él. Otros estuvimos en el mismo trance y no nos inscribimos. En política como en la vida, para poder, hay que querer”, puntualizó.

El dirigente politico se refirió a su aspiración como candidato presidencial, ratificando que no se inscribirá como candidato independientemente de la fecha de la elección, porque las garantías no existen: “El Gobierno va a seguir aferrado a esta situación porque es la que más le conviene. El gobierno se afianza con todos los instrumentos de los cuales dispone así sea violando la Constitución; o sea, aprovecha su ventaja institucional porque si se hacen elecciones libres, perderán el pode, y si pierden el poder, saben que serán objeto de sanciones por la cantidad de delitos que han cometido. De eso se amarran y tratan de buscar contendores para dar la apariencia de que esto es un proceso competitivo, pero no lo es (…) yo reitero, que no me inscribiría porque no haría nada fuera de la Unidad”, aseguró.