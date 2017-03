Trabajadores petroleros exigen investigar a Rafael Ramírez

Para reiterar la solicitud de investigación a Rafael Ramírez por estar implicado en casos de corrupción durante su gestión como presidente de Petróleos de Venezuela, acudió este viernes un grupo de trabajadores petroleros a la Fiscalía General de la República.

Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos de Falcón, indicó que hasta 2004 la estatal respetó los principios de meritocracia y garantizó el cumplimiento de los derechos en materia de salud, vivienda y educación, y en la actualidad, no cuentan ni siquiera con agua potable en las instalaciones.

“A los trabajadores de la industria petrolera nos pusieron a pasar hambre. Actualmente ganamos 18 dólares por mes. El señor Ramírez firmó un convenio para arreglar una refinería en Aruba y las de Venezuela no sirven, solo por mencionar un caso”, expuso.

Asimismo recordó que el Gobierno no ha resarcido los daños causados a las víctimas de la tragedia de la refinería de Amuay ocurrida en 2012, y aunque oficialmente se alegó que se trataba de un show, la realidad da cuenta que al menos 42 personas fallecieron, 150 resultaron heridas y mil viviendas quedaron afectadas.

“Con la intención de no cumplir con el pago respectivo a las víctimas de Amuay, Ramírez aseguró que esa tragedia había sido producto de un sabotaje. La gente afectada está sufriendo y él vive en Nueva York, gozando del dinero de los venezolanos (…) Tenemos que denunciar los casos de corrupción en las estatales sin miedo, sus amenazas no nos amedrentan. No vamos a abandonar el país ni la lucha por denunciar las irregularidades”, sentenció.

A propósito de la situación, es importante subrayar que en 2016, el ahora primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, habría solicitado lo propio ante la Fiscalía General mientras ejercía la presidencia de la Comisión Permanente de Contraloría. Y este viernes en compañía de los sindicalistas, recordó que para el momento se pidió la apertura del procedimiento dado a un posible desmantelamiento de la petrolera.

“En Venezuela no se puede seguir buscando investigar a quienes denuncian la corrupción, sino a los corruptos. Vergüenza debería darles que hasta los propios sindicatos que pertenecen a la industria petrolera están sumándose a la investigación en contra de Ramírez”, puntualizó.