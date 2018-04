Alcalde de Iribarren rinde cuentas públicas en el Obelisco

Con un operativo social y el despliegue de todos los despachos de atención municipales, el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes, realizó su primera rendición de cuentas públicas en los espacios de la redoma El Obelisco en un concurrido acto masivo con motivo de sus primeros cien días de gestión al frente de la alcaldía.

Reyes Flores, recalcó los titánicos esfuerzos del equipo municipal por reconstruir la infraestructura de todas las dependencias municipales y además por refaccionar las ejecutorias de vialidad y servicios públicos que durante el gobierno del ex alcalde Alfredo Ramos fueron convertidos según dice, “prácticamente en cenizas” y reconoce los avances que en esa materia reconstructiva fueron realizados por alcaldesa accidental Teresa Linarez. No obstante, sostiene que desde su llegada a la alcaldía no ha hecho otra cosa sino reactivar programas sociales, reparar y reconstruir infraestructura que durante las gestiones revolucionarias se habían ejecutado y alcanzar resultados inmediatos en el abordaje para convertir la alcaldía en un ente al servicio de toda la población y no en un promotor de violencia y destrucción.

Reyes enfocó su rendición de cuentas en diferentes áreas estratégicas aunque hace especial mención en lo social, la infraestructura y la lucha contra el bachaqueo como parte del trabajo mancomunado que desde la alcaldía se viene articulando para complementar el trabajo nacional.

Entre los logros más destacados Reyes habla de la repotenciación de MERCABAR, la intensificación de los operativos anti bachaqueo, la reapertura de los quirófanos del IMDES, la activación de las nuevas rutas de recolección de desechos sólidos, la potenciación de los llenaderos de agua, la creación de la empresa ABASTECER para distribuir alimentos, las mejoras del terminal de pasajeros, la reapertura del complejo ferial bicentenario, el mantenimiento de la redoma El Obelisco, el inicio del plan de acción para mantenimiento de las plazas y parques emblemáticos, la refacción del pueblo de santa rosa y el inicio del plan integral de asfaltado en todo el municipio.