FOTOS: Marchas se encontraron en frontera Lara-Yaracuy

El encuentro entre opositores de Lara y Yaracuy, a las 12 y media de la tarde de ayer, fue apoteósico. Los dirigentes políticos se abrazaron. Y así lo hicieron personas que nunca se habían visto, pero que hicieron lo mismo para reunirse en la frontera de los dos estados.

Unas realizaron maratónicas marchas, otras se movilizaron en bicicletas, algunas acompañadas en motos y muchas en autos y otros vehículos.

Una vez que se había producido el saludo, todos cantaron a viva voz el Himno Nacional y los yaracuyanos hicieron desplegar una inmensa bandera.

De El Cardenalito, a la entrada de Barquisimeto, hasta el peaje de Caseteja el trayecto fue de 8 kilómetros. De Yaritagua al mismo sitio, 10 kilómetros. Pero, decenas de hombres y mujeres que venían de Chivacoa fueron obligadas por las autoridades yaracuyanas a descender de las unidades, a medio camino, según denunció el coordinador regional de Avanzada Progresista del vecino estado, Pablo Espinel. Pero, terminaron caminando muchos más kilómetros que los que habían salido de la capital del municipio Peña, cuya capital es Yaritagua.

La gente de Barquisimeto estuvo encabezada por los diputados Luis Florido, Bolivia Suárez y Macario González, y los alcaldes Alfredo Ramos y José Barreras, de Iribarren y Palavecino, respectivamente.

La de Yaracuy y principalmente de Yaritagua por el diputado Biagio Pilieri, el exalcalde Filipo Lapi, el exdiputado Alejandro Arzola, los dirigentes Espinel, Luis Parra y José de la Cruz Reyes.

Funcionarios de la Policía de Lara, en motos y patrullas, se encargaron de custodiar a los manifestantes de Barquisimeto en su desplazamiento.

Pero, no ocurrió lo mismo con los del Yaracuy, ya que, según Pilieri, hubo barricadas militares en la autopista de San Felipe a la raya fronteriza. Además en la estación de servicio de Cambural estaban congregados los colectivos armados, pero la oposición no les tuvo miedo y siguió su marcha.

Un helicóptero, no militar, donde supuestamente andaba el gobernador Julio César León Heredia, estuvo sobrevolando el desplazamiento de los marchistas y durante varios minutos sobrevoló Caseteja, donde se realizaba la concentración.

No fue impedimento el abrasante sol que hacía para que los dirigentes políticos intervinieran desde la plataforma de un camión.

Hermosa jornada para la historia de Venezuela, la definió Macario González, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara.

Esta ha sido una lucha dura, difícil y con riesgos, expresó el alcalde Ramos al referirse a los 44 días de que está la gente en las vías públicas. La calle es el escenario para derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, dijo.

Anunció una misa que será oficiada hoy en la Catedral por las madres, que, indicó, son las que más sufren por la falta de alimentos y medicinas para sus hijos. Y mayormente las madres enlutadas por la muerte de los jóvenes que han derramado su sangre por la democracia y la libertad.

Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, manifestó que la comunidad internacional está firme frente al régimen venezolano. No va a ceder hasta que se produzca la salida electoral.

Habló de los venezolanos que están manifestando fuera de Venezuela, de la actuación de la Asamblea Nacional y del pueblo que se mantiene activo.

A Maduro le mandamos este mensaje: Prepara tu salida para que te vayas en paz.

Le recordó que Daniel Ortega se midió en unas elecciones y perdió, pero luego volvió y triunfó.

De igual forma le pidió que haga las elecciones, donde su partido pueda presentar sus candidatos y actuar como una organización democrática.

Gabriel Gallo expuso que hay luto en el país por los jóvenes caídos por defender la Constitución que está siendo violada por el régimen.

Dijo que el proyecto de la Constituyente de Maduro no pasará, porque lo que quiere el pueblo es un cambio de gobierno y es por eso que la resistencia no violenta continuará. No vamos a permitir un Estado comunal y este no será posible porque el gobierno ha perdido la gobernabilidad al deslegitimarse.

Le pedimos al CNE que devuelva la propuesta de esa Constituyente porque es inconstitucional.

También subió al techo del camión la monja Lorena Peralta para aprovechar la celebración, este sábado 13 de mayo, del inicio del centenario de la aparición de la virgen de Fátima a los niños en Portugal, con el fin de pedir fuerza y fe a los venezolanos en su empeño que tenemos porque haya un cambio político y se trabaje por resolver la crisis que nos afecta a todos.

Viene una semana de intensa actividad

Los factores de oposición anunciaron ayer, en el curso del encuentro de sectores de la oposición de Lara y Yaracuy, que la próxima semana arreciarán las acciones de calle en el país.

Se ha previsto para mañana lunes un plantón, que debe comenzar a las siete de la mañana y concluir doce horas después. Y para el miércoles está prevista la movilización del sector salud para hacer énfasis en la crisis que existe no sólo por falta de medicinas e insumos de laboratorios, sino para denunciar las muertes que ocurren a diario por las enfermedades debido a la imposibilidad que existe de aplicarles un tratamiento adecuado.

Al respecto el Dr. Winston Jiménez manifestó que la destitución de la ministra Antonieta Caporale evidencia que Maduro trata de ocultar las cifras de mortalidad y morbilidad que existen, pero aunque pretenda negarlas, las familias de las víctimas son las que sufren perder a sus familiares.