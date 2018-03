FOTOS: Unexpo azotada por la delincuencia

Este martes se efectuó una asamblea general en la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), por los hechos delictivos ocurridos el día de ayer en sus instalaciones.

Estudiantes, docentes, administrativos, obreros y autoridades se manifestaron acerca de la situación de inseguridad que atraviesa la universidad en los últimos tiempos.

El día de ayer se conoció por medio de las redes sociales que al menos tres antisociales ingresaron a la Unexpo en horas del día, sometiendo a estudiantes en un aula de clases y despojándolos de sus pertenencias.

“Esta fue la gota que derramó el vaso, ya que no es la primera vez que pasa; en estos últimos dos meses los actos delictivos se han incrementado y de alguna manera aumentaron desde que cambiaron la empresa de seguridad”, así lo manifestó Alejandro Contreras, representante del centro de estudiantes ante bienestar estudiantil.

Aires acondicionados, computadoras, desvalijaron parte de la sala “OPSU”, cauchos de carros de profesores y estudiantes, asaltos a mano armada en cualquier parte de la universidad, son parte de los actos delictivos que ha sufrido la institución y causa que motivó la protesta pacífica.

Los estudiantes no solo reclaman seguridad sino respuestas concretas ya que luego de estos hechos, ni la empresa de seguridad privada, ni autoridades gubernamentales, ofrecen algún tipo de contestación a los estudiantes por lo ocurrido.

“¿Qué esperan? que no sea un celular, una computadora o un bien sino una vida lo que se pierda para que hagan algo” son algunas de las quejas enardecidas que se escuchaban en la asamblea.

Contreras acotó que la nueva empresa de seguridad fue puesta por el gobierno; y al momento del robo ninguno de los funcionarios estaba en su puesto de trabajo, por lo que piden una explicación a la empresa.

El Centro de Estudiantes pide de igual manera que sea puesto nuevamente el modulo policial de Polilara que estuvo en las instalaciones del Polideportivo. Estos funcionarios hacían rondas en las instalaciones de la universidad.

Comedor y transporte

Otras de las desidias que sufren en el Politécnico son los servicios de comedor y transporte; el semestre lo comenzaron sin la prestación de los mismos, poco a poco lo han venido recuperando pero al momento están funcionando a media máquina.Contreras expuso que la deserción universitaria ha sido muy elevada, las aulas están vacías.

Ante la situación de inseguridad y los hechos ocurridos,el vicerrector regional de la Unexpo, Amael Castellano,se pronunció diciendo que “es preocupante la situación que vive la casa de estudio, es lamentable que se esté afianzando este tipo de acciones en contra de sector universitario, ya que hay bienes invalorables dentro de la institución que son irrecuperables. El Gobierno nacional no ha dado ni nos dará recursos hasta pasado seis meses, para gastos de funcionamiento. De tal manera que no podemos recuperar los equipos hurtados”.

El vicerrectormanifestó que sereunieron con organismos de seguridad hace quince días, pero hay ciertos requisitos legales que cumplir para poder concretar una colaboración para la seguridad de la universidad.

Génesis Aguirre, estudiante del octavo semestre de ingeniería química, fue una de las estudiantes robadas el día de ayer dentro de la universidad “había salido un momento a la biblioteca y cuando volví me extraño ver a dos compañeros en el piso pero entré, luego veo dos rostros no conocidos pero como hay una materia del primer semestre a veces se ven personas nuevas, en ese momento uno de ellos me saca el teléfono del bolsillo, cuando me volteo, me apunta con una pistola y me tira al piso, ya en ese momento había despojado a los demás de sus pertenecías y se fueron, todo fue muy rápido”.