240 presos de Fénix trasladados a El Dorado

Desde la noche del lunes comenzaron a sacar reos de la Comunidad Penitenciaria de Fénix, ubicada en la zona norte de Barquisimeto.

Tal como fue publicado en la edición de EL IMPULSO de este martes, se indicó que se estarían seleccionando algunos presos para ser trasladados y a quienes señalaban de participar y ejecutar la reyerta de este fin de semana.

Distribuidos en 6 autobuses sacaron a 240 reos de Fénix, a quienes trasladaron para la Base Aérea Vicente Landaeta Gil de Barquisimeto y en varios viajes realizados entre la noche, madrugada y mañana de ayer, se hizo el traslado de los detenidos en aviones militares. Arribaron a la Base Aérea de Puerto Ordaz y de allí guiados hasta la cárcel de El Dorado, ubicado en el estado Bolívar.

Familiares indican que es un castigo grande, pues ese penal a parte de ser lejos, está en medio de la nada. Según los reportes de dicho centro penitenciario con dicho traslado, la población en El Dorado asciende a 1.063 presos.

Hasta horas de la tarde no habían sacado en el penal la lista de los trasladados, situación que mantenía angustiados a cada uno de los familiares.

Otro fallecido

Producto de la reyerta de este fin de semana, a la lista de fallecidos se sumó una víctima más, ascendiendo a 4 los reos muertos y 24 los lesionados.

La nueva víctima fue identidad como: Leonardo Daniel Romero Velásquez, de 35 años de edad, quien es natural de Barinas, estaba penado a 17 años por el delito de homicidio, ya llevaba 9 años cumplido y con la redención le faltaban 18 meses para salir libre con un beneficio. Hace ocho meses fue trasladado a Fénix, una vez que desalojaron el penal de Barinas, le contaba a su familia que aquí la comida no era muy buena, los maltratos constantes, pero no decía mucho para no mortificarlos. Era padre de dos varones, uno de 18 años y otro de 8 años.

Flavia Velásquez, madre del reo tenía como un mes que no lo veía, pero este domingo su hijo se comunicó con él, le dijo que lo estaban trasladando al Hospital, pero que solo era un “rasguño”, que no se preocupara y a las horas llamó un custodio a la familia porque lo iban a operar. Tenía un tiro en el estómago, se lo dieron la mañana del sábado y relató el mismo reo que fue un custodio. Lo atendieron en la enfermería, pero cuando los trabajadores de Fénix observaron que la herida estaba infectada procedieron a sacarlo a un centro asistencial, contó Yeisi Alizo, prima del fallecido.

Romero Velásquez, duró más de un día sin atención médica y falleció a las 5:30 de la tarde del lunes.