¿Cosechar sin Sembrar? – Constituyente inconstitucional

Sí el 19 de abril de 1810, el 5 de julio de 1811, el 24 de junio de 1821 y el 23 de enero de 1958 marcaron hitos en nuestra vida republicana, los días 16, 20, 26 y 27 de julio de 2017 serán fechas que incorporaremos al imaginario popular porque significará el desmontaje de unos mitos políticos, unas ficciones electorales y la caída de las caretas de muchos autócratas, unos cuantos pseudodemócratas y demasiados farsantes politiqueros que siempre se ampararon en el voto mientras les fue útil.

Gobiernos comunistas…

No entregan el poder por las buenas… Lo triste y lamentable hasta hoy 30 de julio de 2017, el INmaduro y sus áulicos comunistas y militares, aprovechadores de altos rangos y poca mente republicana,no solamente se ríen de los ciudadanos sino que los insultan: escuálidos, burgueses, pitiyanquis, malditos, troglodita, majunches o cualquier otra denominación equivalente a “no persona”; vejan, perdigonean, expropian, mejor dicho, expolian; introduce una invasión de cubanos en el país y les da responsabilidades nacionales, destruyen la producción agropecuaria e industrial del país; en fin: violan “su mejor” Constitución del Mundo y pretenden romper el Estado Republicano burlándose de Simón Bolívar al sustituirlo por medio de una Asamblea Constituyente violatoria de la CRBV en un estado comunista, indicando a los empleados públicos que si no votan “perderán” sus puestos de trabajo-

Lejos de mi pensar que los militares den un golpe de estado. Les exijo cumplan con el juramento que hicieron de defender a la nación republicana y sus ciudadanos.

Aparecieron los ciudadanos republicanos

En las fechas del 16, 20, 26 y 27 de julio de 2017, el ciudadano soberano demostró que ha llegado el momento de reconstruir Venezuela “sin CNE”, “sin captahuellas”, “sin militares en las calles”, y logremos -como lo estamos logrando- que personalidades y organizaciones chavistas se opusieran públicamente a dicha asamblea comunal: al no tomar en cuenta al pueblo soberano… ”si hay” chavistas patriotas y republicanos y… muchos… que no quieren una ruptura constitucional. Y lo mismo sucede con los empleados públicos obligados a firmar el 1/10 y los botados por no firmarlo, que se sumarán contra este gobierno malandro y Traidor a la Patria-

“Y por mí vinieron… (El comunismo tiene las mismas características del nazismo).

Martin Niemöller, pastor protestante, es el autor de este poema.Oficialmente, se tituló «¿Qué hubiera dicho Jesucristo?», en referencia a la “apatía” del pueblo alemán ante la crueldad nazi. Fue recitado por primera vez en el sermón que el pastor Niemöller pronunció en la Semana Santa de 1946 en la población de Kaiserlautern (Alemania). Dice así::

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra,porque yo no era judío,

Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

Maduro y militares…

Subestiman la fuerza de la mayoría, tratando de imponer su violatoria Constituyente comunal, pero peor aún es llevarnos al barranco de un bloqueo internacional. Si se adoptan medidas que bloqueen el suministro energético del país, “no es basura lo que vamos a comer”. Si se bloquean las operaciones financieras de la nación, todo el país va directo al colapso. No se trata sólo del Gobierno felón, las sanciones empeorarían dramáticamente lo que vivimos hoy. ¡Por Dios, deje de destruir el país!