Retacitos 01-03-2017

Las últimas declaraciones del Cardenal Urosa Savino, donde asegura que el “Gobierno se burló del Vaticano y de la Iglesia” con el cuento del diálogo, afirmando además que nunca cumplieron con los acuerdos a los cuales se habían comprometido, no solo ha sido una posición contundente, certera e irrefutable, además insistió en que el pueblo venezolano lo que está reclamando son las elecciones, mientras que desde el alto gobierno, en un abierto contubernio con el poder electoral y el judicial, están haciendo lo posible y lo imposible para impedirlo. La jugada de la legitimación para acabar con la mayoría de los partidos, es maquiavélica; asimismo la designación del nuevo presidente del TSJ que ya anunció que continuaría con la gestión de su antecesora, es decir como dijo Ramos Allup, siendo el bufete y la consultoría jurídica de Miraflores.

A propósito es una falta de respeto y una desconsideración, que el TSJ haya convocado, el pasado 7 de febrero, a los medios de comunicación, para la cubrir los actos con motivo de la apertura del Año Judicial, para luego encerrarlos en un cuarto para que los observen a través de una pantalla gigante de TV, sin poder salir durante 4 a 6 horas, en lo que constituye una total pérdida de tiempo, ya que generalmente encadenan a las televisoras para realizar el evento, trascendió que todo lo que es acreditación lo maneja Casa Militar, de allí que al parecer ni siquiera los fotógrafos del alto tribunal, tuvieron acceso. La verdad que no hay derecho.

Son muchos los comentarios que circulan tras bastidores, que aseguran que al parecer el nuevo jefecito de un estamento uniformado en Torres, dizque tiene varios cables pelados, entre ellos hacen referencia y recuerdan el presunto escamoteo de unos seriales de una pistola y una camioneta robada, cuando apenas asomaba hacia pininos en la milicia, hoy como que no ha perdido las malas costumbres y sigue atropellando lo que se le atraviese, por allí viene siendo señalado de estar detrás de la compra de parcelas y tierras en el sector Las Palmitas, se dice que asociado con un árabe que suelta más real que la lámpara mágica de Aladino. Amanecerá y veremos.

Insólito. Para poder disfrutar del Teleférico, el cual es para el uso de todos los venezolanos, hay que presentar la cédula de identidad, en caso de no poseer la cédula te puede servir el pasaporte, ya que es un instrumento legal internacional, pues no es así, para poder utilizar estas instalaciones, están teniendo el caradurismo de solicitar el Carnet del hambre, mientras que a los extranjeros les están cobrando en dólares. La verdad que hay que hacer un reconocimiento a los usuarios que demuestran tener tanto aguante para tanto abuso, la verdad que no hay derecho.

Con los “ganchos” puestos al parecer sacaron la semana pasada, de la sala de fiscales de la Alcaldía de Iribarren, a un funcionario por haber hecho un trabajo particular, midiendo un terreno, en lo que es su trabajo diario en esta dependencia, aún cuando no conocemos los detalles, la acusación contra el funcionario se genera porque hizo la mensura en sus horas de labores regulares en la Alcaldía; luego se llevaron a otros dos de la DPCU y siguen cayendo; sin embargo, aseguran que allí se cometen delitos de mayor calibre, pero no se sanciona a los responsables; también se bota a la gente que hace el trabajo y dizque se mantiene a los que hacen negocios que en nada benefician ni al burgomaestre ni a la alcaldía.

Aseguran que hidroatraco no solo tiene problemas en Barquisimeto, también los tiene en las tierras del Morere, los cuales se hacen sentir cada día con mayor intensidad, tomando en consideración que más de la mitad de Carora le hace falta el preciado líquido, dicen que allí existe una total ausencia gerencial, una adecuada supervisión y mano dura contra todos aquellos sujetos que ilegalmente violentan las válvulas y hacen tomas de grandes diámetros en la aducción, para satisfacer sus necesidades, causando perjuicios al resto de la población.

Continuando con HidroTorres, dicen que por falta de supervisión las cuadrillas y la operadora hacen su santa voluntad, rompen las calles y las dejan llenas de huecos, cuando hacen obras estas se hunden de inmediato porque no se rellenan y se compactan con el material adecuado, por lo que a los pocos días deben volver a repetir los trabajos. Pregunta inocente, ¿Será que estas obras las cobran dos veces? si es así, dizque serían cómplices los supuestos supervisores de hidro-Torres aunque dicen que no los hay, quien controla esta irregular situación.

Cuando buscaba la membresía en el club, donde gestionaba adquirir una acción que le consiguió el buen pastor, llegaba y le restregaba el dinero en la cara a todo el mundo, pedía escocés mayor de edad, muchos socios se le acercaban y se tomaban su traguito, el personaje supuestamente está vinculado de alguna manera con los narcosobrinos, fue descubierto dizque extorsionando con el caso de un vehículo y se lo llevaron con los “ganchos” puestos, ahora nadie lo conoce, todos miran para los lados cuando se toca el tema, se olvidan que lo “quecharon” bastante, pero como ahora cayó en desgracia, “si te he visto, no me acuerdo”. Esta es la realidad de la vida.

Nadie entiende las decisiones que se toman en la Alcaldía de Iribarren, el burgomaestre anuncia que hará ajustes en el equipo que lo acompaña, lo que generó grandes expectativas, pero luego se observa como después de la torta del cementerio nuevo, al responsable ahora le dan una Coordinación, nada más y nada menos, que en SerCom, la que maneja los puestos en los mercados, los mercados itinerantes y los llenaderos de agua, lo que indica que si antes lo llamaban “el Barbarazo”, ahora que lo pusieron donde sí se mueven los cobres, como ya tiene camioneta, seguro que ahora comprará casa nueva en el este. En la esquina de los lamentos al enterarse comentaron “Zamuro cuidando carne”.

A propósito, aseguran que el “pavorreal” al parecer ordenó a la PolMun, sacar a la fuerza a los vendedores de frutas y otros alimentos ubicados en los alrededores de un conocido negocio en el este de la ciudad, vecino a una cadena de medicamentos y otros artículos, operativo en el cual los policías les decomisaron toda la mercancía, cuando fueron luego a retirarla el jefecito policial les habría dicho que solo la entregaría con una orden de quien ordenó el procedimiento, quien al ser consultado dizque señaló “presos es que los puedo mandar a meter si continúan reclamando, más bien salieron baratos”. Aseguran que supuestamente este operativo costó unos buenos reales, con los dizque se bajó del equino, el propietario del negocio. ¿Qué talco? ¿Estos son los personajes que no le hacen ningún bien a la gestión del burgomaestre?

En la página del CNE aparece un ciudadano registrado con 30 números de cédula de identidad distintos, y en diversas ciudades, el listado anda circulando por las redes sociales, así que si les llega a sus manos entren en la página y comiencen a meter las distintas identificaciones y verán con sorpresa, como aparece el nombre del mismo individuo con diferentes documentos de identificación y este es un solo caso, pueden imaginarse cuántos más habrá y seguramente responsabilizarán a las organizaciones políticas de oposición de ser los culpables de estas trampas.

Llega a nuestra mesa de redacción una supuesta denuncia elevada a la consideración del jefe de un cuerpo uniformado, donde le explican con pelos y señales lo que está ocurriendo en el RGPL, entre otras cosas que los motorizados dizque deben recoger todas las semanas Bs. 40.000 en los negocios para su superior. Se encargan de controlar las colas en los automercados asiáticos, manejan grupos de bachaqueros quienes les entregan las cédulas y son los primeros en comprar, tras bajarse de la mula, participando al parecer en el negocio los propietarios de los negocios, los caveros y los efectivos, así que es un negocio redondo. Tenemos copia de la comunicación y seguiremos informando.

Dispuesto a contarse en unas primarias con los demás aspirantes a la gobernación de Lara, está el sargento de Nirgua; mientras que por otra parte no se sabe qué va a ocurrir en la Alcaldía, porque aun cuando se habla de un consenso impuesto a dedo desde Caracas a favor de la reelección del actual burgomaestre, se siguen moviendo otras candidaturas, recordamos que en algún momento se habló de la Bella So, también nos dijeron que “Comando” estaría aspirando a ser alcalde, más tarde se dijo que el inefable estaba impulsando la candidatura de su consorte para la gobernación, así que allí hay todo un arroz con mango, donde nada está claro.