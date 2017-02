El Rincón de los Miércoles 22-02-2017

I

El país está de luto cuando uno de sus preclaros ciudadanos lo deja físicamente. El lunes lo hizo la señora Sofía Imber, una mujer de una dimensión humana inigualable que a pesar de no haber nacido en Venezuela, era una venezolana de primera que deja una huella imborrable por su labor intelectual como periodista e impulsora de movimientos dedicados al quehacer cultural. Nunca fue doña una diva de la televisión, pero había que seguirla en la pequeña pantalla para conocer de primera mano su pensamiento y carácter sobre lo que pasaba y no pasaba. Defensora a ultranza de la democracia, Sofía Imber siempre dejó oír sus inquietudes y preocupación por los problemas que nos aquejan como una militante de los valores y principios que deben regir la vida de los que habitamos este país. Descanse en paz la “intransigente” y valerosa Sofía.

II

El lunes pasado el maestro Juan Vicente Torrealba cumplió 100 años para júbilo de todos los venezolanos que han disfrutado de su talento musical, su canto a Venezuela, que ha sido uno de sus grandes motivos de inspiración. Nació en Caracas, pero siempre dice que es llanero de pura cepa. Siempre ha sido un hombre sencillo, tal vez taciturno, de poco hablar, porque su hermosa música habla suficientemente por él cuando surgen del arpa hermosas melodías que rinde homenaje a la tierra y a sus bellas mujeres. En 1947 debutan “Los Torrealberos” de Juan Vicente y desde momento formaron parte del patrimonio musical de nuestro pueblo. Si me preguntan por la mejor creación del maestro no dudo en quedarme con su hermoso Concierto en la llanura. Larga vida al maestro.

III

Desde hace mucho tiempo los escándalos políticos han sido una constante. Concretamente se reseñan casos de corrupción en la administración pública que, por su recurrencia, pasan sin dejar una huella que permita corregir y castigar estas distorsiones de la conducta del ser humano. América Latina ha sido un continente donde se repiten con frecuencia denuncias contra Presidentes y otros altos funcionarios señalados como responsables directos e indirectos de graves delitos, la mayoría de ellos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Chile y otros más, no han escapado a esa tendencia que tanto daño han causado a la moral de los pueblos de nuestro continente. Los denunciados por esta malsana práctica, sin embargo, se convierten en acusadores, como una manera de distraer a una opinión pública que casi nunca protesta contra el olvido ni contra esas solidaridades automáticas de quienes están obligados a investigar, juzgar y castigar a los culpables de esos delitos. Los encargados de judicializar a los delincuentes, deben ser jueces solamente comprometidos con la verdad, y no con factores exógenos que comprometan su absoluta independencia; en el caso que involucra al Vicepresidente, lo procedente era ordenar una averiguación por la Fiscalía General de la República y esperar el resultado –culpable o inocente- para tomar una decisión que satisfaga en primer término a la Justicia, y no quede ninguna duda de la ecuanimidad con que se ha llevado el proceso investigativo.

IV

NADAL: A partir del próximo año el gran Rafael Nadal seguramente extrañará a su tío Toni, el hombre que lo condujo durante años a ser el gran campeón que es hoy. Ha confirmado su separación del equipo para dedicarse a dirigir una Academia de niños y jóvenes con la esperanza de descubrir nuevos talentos para el deporte blanco. ¿Desavenencias?. El tío Toni las niega, pero no deja de reconocer que Rafa ya está suficientemente crecidito para tomar sus propias decisiones en el futuro, aunque dice que estará presto a acudir al lado del sobrino a la hora que lo necesite, además quiere estar más tiempo con la familia y viajar menos. Sobre Carlos Moyá, el segundo entrenador de Rafa explica que se lleva muy bien con él y que no existe ningún problema en la decisión que acaba de tomar… TURISMO: Los especialistas han elaborado una lista de las islas más románticas del mundo, es decir donde todo será felicidad a la hora de viajar con una novia, una esposa, una amante, o sencillamente una amiga. Pueden escoger entre la isla de Capri, la Seychelles, Bali, Maldivas y Zanzíbar. Nosotros agregaríamos Los Roques, en Venezuela… FÚTBOL: Será difícil que el Barcelona supere esa marcador (4-0) en la segunda ronda. Aunque nada está escrito en ninguna actividad deportiva, menos en el balompié. Mientras la incertidumbre es tema del día en Cataluña, en Madrid reina el optimismo de cara al compromiso cuando los blancos vayan a Nápoles a jugar con el equipo de casa, que mostró buen carácter en el Bernabéu a pesar de 3-1. Lo cierto es que ya se está hablando de una posible final donde, aspiramos, sea protagonista el Real Madrid junto con el Bayern y el PSG, cuál de estos dos últimos el más peligroso.