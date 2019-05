RETACITOS #26May

Algunas veces nuestros gobernantes hacen intentos de tapar el sol con un dedo y con sus actuaciones hacen el más espantoso de los ridículos. Es lo que acaba de ocurrir con Carmelina, quien al parecer no le han informado de las kilométricas colas que hay en las estaciones de gasolina, no solo de Lara, sino del resto del país, por lo que sale alegremente afirmando que la crisis de escasez de gasolina es inventada, que la situación es completamente normal, llegando hasta a comprometerse a garantizar que el problema estaría solucionado en 72 horas y que no habría problema con el suministro. Lamentablemente, las refinerías nacionales están produciendo a un 10% de su capacidad; el Estado está quebrado al igual que PDVSA y no tienen como importar ni gasolina ni los aditivos que se le agregan para poderla utilizar; de tal manera que mientras la doña hace promesas, las colas siguen creciendo y el alto gobierno sigue cometiendo la torpeza de sacrificar el abastecimiento en algunas entidades del interior del país, con tal de garantizar el suministro a las estaciones de la Capital de la República, por cuanto saben que es aquí donde se puede prender la “candelita” y para atizarla no hay mejor combustible que la gasolina. Todos le preguntan a Carmelina en cuáles estaciones de Barquisimeto están surtiendo gasolina sin colas, sin inconvenientes y pagando en bolívares.

*****

Muchos consumidores están expresando su preocupación y sus inquietudes por el problema de la escasez de gasolina, ya que no solamente tiene un impacto directo en la movilización diaria de las personas a sus centros de trabajo, lo cual a su vez afecta la producción de las empresas, sino que en un mediano plazo comenzará a sentirse un nuevo encarecimiento de los precios de los bienes y servicios, debido alza de los fletes del transporte, ya que no hay que olvidar que la movilización de los alimentos de los centros de producción hasta los centros de consumo, se produce a través del transporte terrestre, de tal manera que en la medida en que no haga gasolina no gasoil, los agricultores no tendrán posibilidad de sacar sus productos al mercado y esto, por supuesto va a encarecer los precios que ya de por sí están muy elevados, sobre todo en aquellos transportes que vienen de zonas lejanas como Táchira y Mérida, cuyos productos ya se han convertido en incomprables por quienes dependen de un sueldo o de una pensión.

*****

Hace años atrás denunciamos en varias oportunidades en esta sección una actuación atroz y malévola por parte de las autoridades de entidades vecinas a Lara, ya que recogían en autobuses a los indigentes y a los que habían perdido la chaveta, y en horas de la madrugada los dejaban botados en territorio larense, época en la que proliferaron estos desamparados. Ahora se comenta que a nivel regional, después de la media noche sale una camioneta jeep y al parecer pasa por los lugares donde se reúnen a dormir los indigentes, los recogen y se los llevan, no se sabe con qué destino. Se recuerda que anteriormente en gobiernos de la IV República, existía un programa donde se llevaban a estas personas, la mayoría adultos mayores, los bañaban, los afeitaban, los vestían y les daban comida y por eso todos se alegraban cuando les tocaba en suerte. Ahora cuando ven la camioneta todos huyen despavoridos, porque ya muchos se han dado cuenta, de que varios de los que se han llevado, más nunca regresaron y nadie sabe nada sobre su destino, lo que por cierto deja muchas interrogantes sin respuestas.

*****

Nuevamente hay que montarle la lupa a la gente de la empresa eléctrica regional, usuarios están denunciando la existencia de una cuadrilla que supuestamente cobra entre 2000 y 5000 dólares por hacer conexiones que no conlleven suspender los servicios en otros sectores, haciendo puentes y alterado los circuitos. Asimismo, señalan que por instalar un transformador, un corta corriente, fusible o luminaria que colocan la tarifa oscila entre 100 y los 1.500 dólares. En estos momentos, aun cuando se tiene como un secreto muy bien guardado, hay por lo menos 50 sectores sin servicio eléctrico, pero los transformadores que vienen de la fábrica para resolver las fallas, supuestamente son vendidos a particulares. Entre los trabajadores comentan que el jefecito dice ser el “toñeco” de Carmelina, por eso su brother dizque esta de gerente de Hidrobarro, dicen que últimamente estrena camioneta 2019 y vehículo de colección 2016. Aseguran que el jefecito dizque compro un terreno de 300 hectáreas por los lados de Río Claro, para sembrar café cuando se produzca el cese de la usurpación y se retire a sus cuarteles de invierno.

*****

Definitivamente no aprendemos la lección. Hace unos días atrás, pasado el 30 de abril, fueron muchas las conjeturas que se manejaron en torno a lo ocurrido, incluso se llegó a plantear la posibilidad que si metían preso a Guaidó, automáticamente asumiría la presidencia el primer Vicepresidente de la AN y por supuesto sería el presidente encargado; también se manejó la tesis que ante unas elecciones Guaidó sería candidato presidencial y le dejaría el camino abierto al segundo de a bordo. Pues bien sucede y acontece que en esos días en que se estaban manejando estas teorías, había una larga lista de personajes de la región que hacían largas colas en la antesala de las oficinas del dirigente adeco, a quien ya veían como presidente, para solicitarle cargos de consulados y de las embajadas que aún no han sido designadas, y la verdad que nos resultaba imposible al ver los nombres que allí se mencionan, quienes perdieron el pasaje y los gastos de estadía en la capital, luego de que el parlamentario cayó en desgracia, estamos más que seguros, que ahora ni siquiera preguntan por él, recordamos que los amigos se conocen cuando uno está enfermo o lo agarran preso.

*****

El personaje que no tiene un pelo de tonto siempre fue de los que pensó que no hay quinto suplente malo, pero al parecer cuando empezó la remezón con el secuestro del Vice, comenzó a moverse y se llevó en los cachos a todos los que tenía por delante, incluyendo al tira besitos, que era el que por lógica le tocaba, así que nadie sabe que mecanismo utilizó, pero lo cierto es que de quinto suplente subió al primero, estando ahora como caimán en boca de caño; algunas de las personas que lo conocen y saben de sus “habilidades” han dicho que al parecer a algunos les “mojo la mano”, sin embargo, no se sabe como convenció a otros que no necesitan real porque lo producen con sus negocios, para que le cedieran el paso, todos recuerdan que cuando estaba de quinto suplente andaba diciéndole a todo el mundo que era diputado y además miembro de la Comisión de Defensa. Aseguran que el pasado lunes estuvo en la AN donde iba a ser juramentado, pero como es pantallero, como no estaban los medios, montó en cólera y cual muchacho malcriado, retornó a Barquisimeto. En su entorno de amigos aseguran que le ha dicho a quienes le antecedían: A partir de ahora “coman huevos”.

*****

En círculos políticos de la región, también se conoció de una supuesta reunión que le habría solicitado el burgomaestre sindicalista a la Bella Zoo, quien no oculta su aspiración de convertirse en alcaldesa de Iribarren y ha venido haciendo campaña en tal sentido. En la reunión el personaje le habría manifestado a la dama, que él mantenía su aspiración de competir por la gobernación de Lara y que vería con mucho agrado que ella asumiera la alcaldía, porque podrían juntos hacer grandes cosas por la ciudad, pero además le habría expresado que el lanzamiento de la candidatura de Danny para ese cargo, no era más que un globo de ensayo, que contara ella con el apoyo que le daría la organización que él lidera y que Acción Democrática lo apoyara para la gobernación. Cuentan que la Bella Zoo se habría echado una carcajada y le habría expresado, que ya ese apoyo se lo había ofrecido a todo el mundo, o sea que fue por barba y salió trasquilado. Es lo que cuentan en los corrillos políticos.

*****

Por cierto, hablando de aspirantes para la Alcaldía de Iribarren, aseguran que Don Maca, aun cuando no ha podido superar el tremendo escollo que representa el rechazo que tiene en la población independiente, no solo continúa manteniendo su aspiración a repetir como burgomaestre, sino que sigue adelante con su campaña, contando un testigo presencial que el último graffiti que estaban pintando promocionado su candidatura, está ubicado en la carrera 19 con calle 19. Todo el mundo se sigue preguntando de dónde está sacando el personaje la mostacilla para pagar todas las erogaciones que implica un esfuerzo como el que viene haciendo, porque mucha gente no cree que Voluntad Popular esté sobrancera de recursos como para financiar una aspiración con dudosas posibilidades de éxito; si bien el personaje es conocido en la región, mucha gente lo aprecia y se toma los tragos con él, pero de allí a apoyarlo como candidato a la alcaldía, pareciera no estar planteado. Bueno amanecerá y veremos.

*****

La situación en la que se encuentra el sistema de transporte masivo de Barquisimeto Transbarca, es de total colapso de acuerdo con la queja recurrente de los usuarios, quienes tienen que esperar por las unidades en unas instalaciones en la estación central en la Florencio Jiménez cuyas condiciones son verdaderamente precarias, apenas hay un solo baño funcionando y debe ser utilizado por mujeres, hombres y niños y niñas indistintamente , que tienen que esperar durante horas, sobre todo por las unidades que cubren las rutas foráneas como Siquisique, Baragua, Aguada Grande y Santa Inés en el municipio Urdaneta. Los reclamos al presidente de la empresa, a la gobernadora, para que mejoren las condiciones de espera de los pasajeros, aún no han tenido respuestas y la situación se agudiza cuando llueve o en horas del medio día cuando el sol está a plenitud, ya que no hay la más mínima comodidad para nadie, no tienen ni siquiera donde sentarse y tienen que hacerlo en unas vigas de metal. Lo peor es que nadie entrega cuenta de los recursos que se asignan para mejorar las condiciones de este terminal, los usuarios hoy están añorando la gestión del Sargento de Nirgua.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que en el colegio Las Colinas, ubicado al este de Barquisimeto, al parecer estarían abusando con las mensualidades, al parecer a veces hasta se pasan. En efecto a un representante le dijeron que para poder inscribir a su representada para cursar el próximo año escolar 2019-2020 tiene que haber cancelado la módica suma de 100$ correspondientes al año escolar que está terminando, que al precio Dicom de 5.300 equivalente a 530.000 Bs., pero además hay que pagar de una vez en septiembre, la cuota anual también en dólares ( aún no fijada) de todo el próximo año escolar, en otros términos tienen el tupe, no solo de violar la ley, sino que pretenden obligar a los padres y representantes a pagar el año por adelantado. Pero el colmo mayor es que de paso, están pidiendo que antes del 30/05/19 cancelar una cuota especial de US$ 25,00 para la compra de una planta eléctrica, así como lo leen, como si el colegio fuera un club, donde todos sus socios deben pagar mensualidades extraordinarias por mejoras a sus instalaciones.

Saquen una cuentas simples, estas cuotas son por alumno y dizque el colegio tiene entre primaria y bachillerato un aproximado de 1500 alumnos, o sea que es un saco de dólares. Pregunta inocente: ¿Acaso no es el bolívar la moneda nacional? ¿Acaso dolarizaron y no nos enteramos?

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que el administrador de la Policía Municipal, al parecer y que está desaparecido, situación que ha generado un gran alboroto, pero tratan de mantener un gran hermetismo; sin embargo, ha trascendido que el personaje, quien de paso dicen dizque es mano derecho y de extrema confianza del jefecito de la institución, esta desparecido desde el 16 de mayo pasado. Aseguran que lo han mandado a buscar con todos los organismos de seguridad y de inteligencia de la entidad, a su casa y a la de sus familiares y ha sido infructuosa su localización. Ante la opacidad del caso y ante la falta de una información oficial seria y confiable, al parecer el personaje no solamente “dejó el pelero”, sino que también supuestamente habría dejado las arcas de la institución en cero. Así que amanecerá y veremos. Recordamos que el Consejo Legislativo del estado Lara, ocurrió algo similar cuando una funcionaria se desapareció con los dineros de los trabajadores y dejó a todo el mundo con los ojos claros y sin vista.

*****

Una muy buena noticia vimos en la prensa regional de Yaracuy, se trata de la reincorporación a sus actividades del Prof. Leobardo Zerpa, quien había sido suspendido en forma arbitrario e ilegal de su cargo sin goce de sueldo, medida que en todo momento calificamos como absurda y violatoria de los derechos humanos del docente. Por cierto, como lo alertamos la semana pasada, la jefa de recursos humanos de la UNEY no duró ni quince días, ya que al parecer en la institución hay muchos caciques y pocos indios, de allí que ya nadie quiere seguirse calando los atropellos de la supra rectora, además ahora que ya es público notorio el caso, son muchos los que en esta casa de estudios van a estar pendientes de la jubilación del segundo frente del jefecito, al parecer sin cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente, así que estaríamos en presencia de una “jubilación express”. Seguiremos informando.

*****

Hubo reuniones esta semana en el FAVL de Palavecino donde se pasó revista al comentario que hiciéramos la semana pasada. Siempre alertamos con críticas constructivas para que se corrijan las cosas, en estos momentos hay que dejar a un lado las apetencias personales y halar la carreta en un solo sentido, el enemigo lo tenemos en Miraflores, quienes estén aspirando a ser alcaldes, concejales, embajadores, cónsules, diputados, ministros, tienen que trabajar primero por el cese de la usurpación, nada hacemos echándonos cuchillo y poniéndonos zancadillas entre nosotros mismos, ya que con estas actitudes lo que hacemos es fortalecer al usurpador. Les anticipo como ya se lo hice saber al intermediario, que no tengo compromiso ni políticos ni económicos ni de ningún tipo, con nadie, mis problemas personales y de mi familia los tengo resueltos y no ando buscando cargos, así que me siento con todo el derecho moral y profesional, de continuar cuestionando las cosas mal hechas.

Juan Bautista Salas