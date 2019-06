‘Apagones’ provocan caída del 50% de la producción de hostias en Iglesia La Paz #25Jun

Los racionamientos del servicio eléctrico que de manera obligada golpean a los venezolanos, también tocaron la cena de la eucaristía en la feligresía católica.

Desde el mes de marzo la producción de hostias va en picada y, según la hermana Ormida Veliz, encargada de la venta de las hostias en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, ya alcanzó el 50% y va en aumento.



La razón atiende a que el corte del servicio eléctrico se hace justo en las horas destinadas a la producción de este elemento vital en cada misa; “producimos lo que nos alcanza desde las 7:00 a.m. que encendemos las planchas, pero la luz se va a las 9:30 a.m. ó a las 10:00 a.m. entonces ya no tenemos más oportunidad en el día de hacer más”, explica la religiosa, quien indica que el mayor problema es no tener electricidad, pues aunque es complicado, logran conseguir la harina de trigo para elaborar las hostias.



Normalmente, se requieren cinco sacos de harina de trigo por mes para atender la demanda de 120 parroquias que se surten de hostias en la Iglesia Nuestra Señora de La Paz, sin embargo Veliz explica que desde el mes de febrero solo logran conseguir entre dos y tres sacos, lo que incide directamente en la producción, pero definitivamente lo que más ha golpeado esta actividad han sido los ‘apagones’, dado que las planchas son eléctricas.



Solo 1000 hostias por iglesia al mes

La hermana Veliz, quien elabora las hostias desde hace 50 años, explica que algunas parroquias requieren hasta 8000 hostias al mes por la cantidad de feligreses que se congregan allí; sin embargo desde el mes de marzo han tenido que bajar la cantidad de hostias que venden a cada iglesia a solo 1000. “De esa forma les damos un poquito a todas las iglesias, porque incluso vienen desde Carora, Acarigua y Coro a comprar porque allá tampoco hay”, detalló la religiosa, quien informó que el costo por cada 1000 hostias pequeñas es de 3000 bolívares, mientras que por 50 hostias grandes es de 2000 bolívares, con lo que reúnen el dinero para comprar la harina.

Ylberth Casu, en representación de la Vicaría María Estrella de la Mañana ubicada en el barrio La Lucha, en Barquisimeto, explicó que este martes cuando acudieron a la Curia Arquidiocesana para comprar hostias se encontraron con que no había, por lo que fueron a la iglesia La Paz con intenciones de obtener un poco para el Encuentro de Matrimonios con Cristo.