La FAN no puede cargar con el 80% de rechazo de Nicolás Maduro #10Sep

Un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional para que respete la Constitución y se incorpore al rescate de la democracia, formuló este martes a través de un vídeo desde la clandestinidad, el diputado José Guerra.

Dijo que este nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional, no es para golpes de Estado, no es para propiciar situaciones indeseables, sino para rescatar el Estado de Derecho. Advirtió que la Fuerza Armada no puede cargar con el rechazo de más del 80% que tiene Nicolás Maduro, es hora de que la FA se vea a sí misma, vea al país, vea a sus hijos, a sus familiares, vea a sus soldados en condición de dificultad, afirmó Guerra.

“Por eso es que nuestro llamado a la Fuerza Armada Nacional es a que respete la Constitución y se incorpore al rescate de la democracia, hoy secuestrada por el régimen madurista y que la FA se sienta orgullosa de portar el uniforme militar, en un régimen distinto donde ellos sean parte de la solución y que puedan ser vistos nuevamente con orgullo por los venezolanos”, dijo el parlamentario.