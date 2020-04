Así fue la partida de los venezolanos que estuvieron en aislamiento

Para este vienes al mediodía se estimaba que la mayoría de los Puntos de Asistencia Social Integral (PASI), ubicados en la frontera, estuvieran desalojados, así lo dio a conocer este jueves, desde Tienditas, Freddy Bernal, en su condición de representante del Gobierno Nacional en el Táchira. “Ahora los vamos a clasificar por estado para que no estén mezclados, y se hará desde el Terminal de Pasajeros, con el fin de tener mejor manejo a la hora de la salida”, dijo.

Precisó que entre este jueves y el mediodía del viernes deberían estar saliendo al menos unas 1.700 personas en los 100 autobuses y cinco aviones destinados por el gobierno. “Luego va a haber un período de reorganización, entre sábado y domingo. Viene una segunda oleada, entre lunes y martes, donde saldrán 2.000 personas más”, puntualizó.

En este sentido, Bernal indicó que quedarían otras 2.500 personas por evacuar, más otras 2.000 que ya llegaron. “Vamos a mantener un stop de 5.000, ya que el promedio de entrada va entre 600 a 700 personas al día. Esos ciudadanos que entren ocuparán los espacios que se van desalojando”, acotó.

“Made in Táchira”

Bernal explicó que hay diversos ciclos. “Los que ya cumplieron los 14 días, van a la cuarentena social en cada uno de los estados, en sus hogares; porque el hecho de salir hoy negativo no significa que sea inmune. Hay que seguir ajustándose a las medidas restrictivas. Aquellos que cumplieron siete, ocho o diez días, culminan la cuarentena en un PASI de los diversos estados”, subrayó.

Dejó claro que seguirán retornando venezolanos por la frontera y añadió que no se sabe hasta cuándo será. “Ya nosotros hemos diseñado los protocolos de recibimiento, atención y distribución. Hemos hecho una especie de manual. No existía manual contra el coronavirus. Es el manual Táchira, incluso, el Punto de Atención Social Integral es hecho en Táchira, made in Táchira”.

Desde su perspectiva, ahora se mantendrá un ritmo de entre 3.000 a 4.000 personas, que van a quedarse en Táchira al menos cinco días. “Con las dos pruebas de despiste que se le hagan, si dan negativo, se van para sus estados a pasar la cuarentena”, aseguró.

De resultar positivo alguna persona, Bernal recodó que sería aislado en un CDI o en uno de los hospitales satélites que “tenemos aquí. Y se les somete al tratamiento médico como ya han sido sometidos y se han recuperado un número importante de ciudadanos”.

12 días en el PASI de Tienditas

“El proceso de sobrevivencia ante tantas personas es difícil”, dijo María desde el autobús que estaba a punto de partir a Portuguesa, su tierra.

María duró 12 días en el PASI de Tienditas, municipio Pedro María Ureña. “Nos hicieron las pruebas y arrojaron negativo”, precisó ya con la angustia controlada, pues regresaba a su hogar.

El sentir de la dama se reflejaba en la mayoría de quienes eran evacuados. Regresar a sus regiones representaba un alivio y una oportunidad de estar nuevamente con los suyos.