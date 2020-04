Reportan más de 30 detenidos por saqueo a hotel turístico en Nueva Esparta #26Abr

View this post on Instagram

Usuarios a través de las redes sociales denunciaron este domingo 26 de abril que un grupo de vándalos saqueó el turístico Hotel Portofino ubicado en el sector Manzanillo, Nueva Esparta. . Fotos y videos publicados en la plataforma de Twitter evidencian el hurto de colchones, muebles, sillas e incluso lavadoras por parte de los implicados. . Efectivos policiales llegaron al lugar de los hechos para controlar la situación y recuperar algunos enseres. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Margarita #Hotel #Robo #Saqueo #NuevaEsparta #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #26Abr