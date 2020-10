Simonovis a Maikel Moreno: Sobre quien pesa una orden de captura y recompensa es sobre ti #24Oct

Iván Simonovis, Comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Encargado de Venezuela, compartió en sus redes sociales un video en el que envía un mensaje directo a Maikel Moreno, presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Lo primero que te voy a decir es que tu eres el presidente de una caja vacía, de un TSJ que solo tiene reconocimiento del entorno criminal en el que tú te mueves“, aseveró Simonovis.

Asimismo, enfatizó que es Moreno quien tiene una orden de captura y una recompensa para que esté preso. Tomando en consideración que el gobierno de Estados Unidos le puso precio a diversos funcionarios del régimen de Maduro, incluyendo a Maikel Moreno.

“Yo jamás he participado en un magnicidio ni participaré, yo no me mancharía con la sangre de ninguno de ustedes“, indicó Simonovis. Es importante destacar que el TSJ de Maduro pidió a Estados Unidos que otorguen la extradición de Simonovis, ya que aseguran habría participado en el intento de magnicidio contra Maduro.

“Yo seguiré haciendo mi trabajo”, comentó Simonovis. Acotó que gracias al apoyo de Estados Unidos continuará libre.