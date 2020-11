COLUMNA El rincón de los miércoles #4Nov

Ahora si que el gato se montó en la azotea con la ayuda del Dólar, que ya se cotiza en un poco más de 500 mil bolívares, unos 50 billones de los de antes, como aseguran las redes sociales en una tabla comparativa publicada el fin de semana. Cifras astronómicas para asombrar a propios y extraños, menos a los venezolanos que tienen que luchar a brazo partido para poder sobrevivir en esta pandemia económica. Ya el bolívar no tiene el poder de antes y sucumbe ante una hiperinflación indetenible y una especulación monstruosa que lo debora todo a su paso. Está suficientemente claro la nula respuesta del régimen ante la escalada de un dólar que masacra la moneda nacional haciéndola más ruinosa. Aseguran los entendidos en la materia que para diciembre podría venderse a un millón de bolívares por unidad, un verdadero escándalo monetario. Como piensa mucha gente, este escribidor se declara en quiebra y que Dios nos agarre confesados este fin de año.

II

ESPAÑA es uno de esos países donde me gustaría vivir lo que resta de mi tiempo. Me seduce Madrid y Sevilla y su gente es un acopio de alegría Es contagiosa, tanto como el corona virus, pero mucho menos dañino. Dicen que Madrid no es la sucursal del cielo, sino el propio cielo, donde cualquiera puede armar la de San Quintin desde la calle de Alcalá hasta la Castellana donde se levanta majestuoso el Santiago Bernabéu, hoy en plena remodelación. Madrid en la puerta de entrada a Europa, una ciudad que ofrece al que llega muchas historias que se entrelazan con un pasado ligado a nuestra descendencia latinoamericana. No es, entonces, algo casual que miles de venezolanos hayan escogido como alternativa de vida a este Madrid que alimenta sueños y esperanzas. Me enorgullece la nacionalidad española de mis hijos, tanto como mi venezolanidad irrenunciable.

III

Uno de los deberes de un gobierno es el de la credibilidad frente a los ciudadanos. Cuando se pierde la confianza colectiva resulta muy difícil enfrentar las crisis con éxito, como ha sucedido en el pasado. Lamentablemente la clase política en nuestros países sigue sin entender la necesidad de obligarse a un lenguaje donde la verdad tiene que estar por encima de intereses políticos que solo beneficia a un reducido grupo. Los pueblos a veces se equivocan y avanzan por caminos peligrosos sin advertir la presencia de la mentira, pero también detectan a sus verdaderos líderes cuando estos hablan con la voz liberada y comprometida con la democracia y la libertad.

IV

TIPS: Sean Connery fue, sin duda, el mejor James Bond de la historia del personaje. Actuó en siete películas entre 1962 y 1983, pero fue en Los Intocables cuando conquistó un Oscar y otros premios y no en el papel del espía del Servicio Británico. Había cumplido 90 años cuando lo sorprendió la muerte en las Bahamas. Connery tenía el título de SIR del Reino Unido y le apasionaba el fútbol donde llegó a jugar como centrocampista… 60 AÑOS: Los acaba de cumplir Diego Armando Maradona, considerado como uno de los mejores futbolista de la historia de ese deporte. No supo el argentino administrar el éxito y cae en el tenebroso mundo de las drogas… CIFRAS: Un 45 por ciento de electores registrados de Estados Unidos ha votado por adelantado, un dado sin precedentes en la historia de ese país. El temor a la pandemia ha impulsado el voto anticipado de los ciudadanos convocados para elegir Presidente, aproximadamente unos 210 millones… BÉISBOL: Leo en las redes sociales que si habrá beisbol profesional en Venezuela comenzando el 15 de noviembre. Tenemos la impresión que el gobierno pondrá los dólares solicitados por los equipos. Según la información, los partidos serán sin público y estudian permitir un 30 por ciento del aforo de los parques.

Luis Rodríguez Moreno