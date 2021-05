Asdrúbal Oliveros: Sin cambios políticos e institucionales Venezuela no obtendrá recursos para su reconstrucción

La falta de liquidez, de financiamiento, es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Venezuela en los actuales momentos, lo cual tenemos que resolver para poder avanzar, asegura el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Asegura que este financiamiento tiene que venir del lado privado, de los multilaterales y entonces surge la pregunta ¿Cómo con el actual estamento político y las condiciones geopolíticas actuales, como se logra eso?, porque definitivamente nosotros por sí solos no podemos.

“El gobierno tiene un gravísimo problema de flujo de caja, la situación de precariedad de muchos sectores de la economía y de la economía en general, de la infraestructura, de la competitividad del país muy crítica, porque ha sido una crisis muy larga y profunda, por lo cual nosotros necesitamos ingentes recursos, necesitas abrir tu economía al extranjero, necesitan sentarte con los multilaterales, para eso necesitas hacer un cambio de institucionalidad”, asegura.

Explica que si quieres atraer una gran cantidad de capitales extranjeros, necesitas tener un Estado de Derecho sólido; necesitas reconocer los derechos de propiedad de forma explícita, para que de alguna manera quien va a meter su plata acá, se sienta en confianza, eso todavía obviamente no se ha hecho y estima que está lejos de hacerse.

“Tienes que sentarte con los multilaterales y esto pasa primero, porque te reconozcan y pasa también porque vengan, ya que tienen años sin venir, tienes que hacer una especie de reconocimiento de campo, ellos tienen in situ, recabar información, evaluar el estado de la economía, hoy conocen lo que leen, lo que pueden investigar desde afuera, pero los técnicos no han venido, y sin esa constatación no se puede decir esto es lo que se necesita, esto es lo que se tiene que hacer y esto es lo que te puedo prestar, estos son algunos de los elementos que faltan”, afirma.

Insiste en que se requiere de un cambio de institucionalidad para que esas condiciones se den, ya que de lo contrario, no se van a dar y lamentablemente eso es lo que tiene Venezuela en este momento.

“Creo que el principal punto que tenemos en contra, es una institucionalidad muy precaria, muy débil que no facilita que Venezuela acceda a la cantidad de recursos que necesita, tanto de multilaterales como privado”.

Dio a conocer una cifras de estudios realizados hace años, pero es la única referencia técnica existente y que indica que para la reconstrucción del país hace dos años, cuando se hizo un ejercicio de esto, Venezuela necesitaba en cinco años más de 230.000 millones de dólares, explicando que este monto representa seis veces el tamaño que hoy tiene la economía venezolana.

Aclara que estos recursos no van a venir solo del Fondo Monetario Internacional, sino de otras áreas como reestructuración de deuda, de atracción de inversión extranjera, de donaciones y es la fuente y es la gran cuenta que suma todas las necesidades de financiamiento que requiere el país.

“Si nosotros no logramos acuerdos políticos y cambios en la institucionalidad del país y política, n o vamos a poder acceder a esos recursos que permitan una reconstrucción, entonces lo que podamos tener es cosas a medias, que es lo que se puede ver aquí en el horizonte, si eso no se da”, señaló Oliveros en el Circuito Éxito.